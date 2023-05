CMA CGM souhaite acquérir Bolloré Logistics

Le Groupe CMA CGM veut acquérir les activités de commission de transport et de logistique regroupée dans Bolloré Logistics. Selon un communiqué de presse du Groupe Bolloré en date du 8 mai 2023, l’offre du Groupe CMA CGM sera étudiée. Lire le communiqué.

Le Groupe Bolloré a reçu une offre spontanée du Groupe CMA CGM pour l’acquisition de ses activités de commission de transport et de logistique regroupée dans Bolloré Logistics. Des discussions préliminaires vont être ouvertes pour étudier ce projet.

Les perspectives de la demande de fret nous imposent aujourd’hui d’être un acteur global, avec une présence géographique mondiale et un savoir-faire local. Nous voulons continuer d’accompagner nos clients dans leur développement international en leur délivrant des solutions sur mesure, compétitives, agiles et innovantes.

Le rapprochement de Bolloré Logistics avec CEVA Logistics, filiale du Groupe CMA CGM, notamment grâce à la complémentarité de leurs activités et de leurs réseaux, poursuivrait ces mêmes objectifs.

A ce stade, cette offre est un projet qui, s’il aboutit, prendra plusieurs mois pour sa mise en œuvre.

La continuité des opérations et le respect de nos engagements restent la priorité de Bolloré Logistics.

À propos de Bolloré Transport & Logistics

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international avec 35 000 collaborateurs, répartis dans 109 pays et sur les cinq continents. Spécialiste du transport multimodal, le groupe exerce ses activités à travers quatre métiers : Bolloré Ports, Bolloré Logistics, Bolloré Energy et Bolloré Railways.

8 mai 2023 par ,