CITHA 2024, plus 200 experts attendus à Abidjan pour la 4ème édition

La Conférence sur l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique (CITHA) portée par le cabinet de conseil international Voltere by Egis se tiendra le 29 février 2024 prochain au Noom Hôtel Abidjan (Côte d’Ivoire). Placée sous le thème “Voir l’Afrique en Grand”, cette 4e édition sera l’occasion pour plus de 200 experts d’échanger sur les sujets liés à l’investissement et à la structuration des projets hôteliers et touristiques en Afrique.

Selon les dernières données de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), après une période de convalescence post-Covid-19, l’année 2023 marque une accélération significative de la reprise du secteur touristique à l’échelle globale, et plus particulièrement en Afrique. Le continent a enregistré une affluence remarquable, avec environ 60 millions de visiteurs internationaux, témoignant d’une résilience et d’une dynamique positive. Les projections pour 2024 s’annoncent également prometteuses.

Dans ce contexte, la 4e édition de la Conférence sur l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique francophone (CITHA), organisée par Voltere by Egis, acteur de référence dans le domaine du conseil spécialisé dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs, représente un cadre d’échange stratégique et unique. Prévue le 29 Février 2024, au Noom Hôtel Abidjan, elle aura pour thème "Voir l’Afrique en grand" et réunira plus de 200 experts du continent.

« En explorant le thème “Voir l’Afrique en grand”, nous souhaitons rendre plus compréhensibles les clés du développement touristique et hôtelier, en mettant en lumière l’impact positif de ces secteurs sur l’économie régionale » déclare Ninon Lamothe, Directrice Afrique de Voltere by Egis.

La CITHA 2024 est une occasion unique d’explorer le rôle clé des infrastructures de transport dans le développement du tourisme, tout en abordant les défis relatifs d’une part au financement des projets dans le contexte géopolitique Ouest-africain, et d’autre part à la formation des personnels du secteur. La CITHA présentera aussi les perspectives d’évolution des produits, du mixed-use au lifestyle en passant par les industries culturelles et créatives.

À l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, événement sportif majeur du continent accueilli par la Côte d’Ivoire, la CITHA sera une plateforme privilégiée pour discuter des synergies entre le développement de l’industrie touristique et hôtelière et l’impact positif résultant des grands évènements qui positionnent l’Afrique comme une destination de premier plan, tant pour le tourisme de loisirs que le tourisme d’affaires et événementiel.

À propos de Voltere by Egis :

Riche de 25 ans d’expérience, Voltere est le cabinet de conseil de référence sur les métiers du tourisme, de l’hôtellerie, des loisirs et de la culture. Présentes en France, en Afrique de l’Ouest (Abidjan, Dakar) et au Moyen-Orient (Dubaï), les équipes développent une connaissance de l’environnement économique et social local et créent un lien de confiance avec les opérateurs. Particulièrement engagé dans le développement du secteur, Voltere by Egis a créé la CITHA en 2018.

