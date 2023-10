CHRISTINOU …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’à l’issue du congrès du parti " Les Démocrates" qui a vu mon Cousin YABO prendre la place de mon Neveu Rico de Kpomasse, j’ai vu aussi ma Nièce Christine OUINSAVI, que d’aucuns avaient cru voir un moment monter sur le Cheval Blanc cabré, devenir Secrétaire à l’Education et à la Recherche Scientifique du parti de YAYI…

Pour celle qui malgré les moyens mis à disposition par le Gouvernement, avec un agent électoral de luxe en la personne de la Vice -Présidente de la République, ma cousine TALATA, qui l’amena faire campagne dans des capitales africaines aux fins, c’est certainement le fait d’avoir violemment tapé poteau pour le poste de Secrétaire Général du CAMES, qui a dû rallumer sa flamme pour YAYI …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui me demandez si votre Cousin Nicaise de Dassa est au courant, vous êtes tous des pagailleurs …

VOTRE ONCLE AGBAYA

