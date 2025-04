CFAO lance les premières voitures 100% électriques au Bénin

CFAO Mobility Bénin propose désormais à ses clients des véhicules électriques de la marque BYD (Build Your Dreams). Deux (2) modèles : BYD Dolphin et BYD ATTO 3 ont été lancés, ce jeudi 24 avril 2025 à Cotonou.

Communiqué de presse

En proposant les véhicules BYD, CFAO Mobility devient le pionnier des solutions électriques au Bénin et renforce son offre de solutions de mobilités innovantes. CFAO Mobility spécialisée dans les solutions de mobilité au BENIN, propose désormais à ses clients des véhicules 100 % électriques de la marque BYD (Build Your Dreams). Le show-room BYD situé à Ganhi proposera une gamme de véhicules à la location ou à l’achat.

Etienne AUDEOUD, Directeur général de CFAO Mobility au BENIN explique : « Nous sommes fiers d’être les premiers au BENIN à proposer ce type de véhicules électriques ainsi que l’ensemble des services associés. L’arrivée de ces véhicules au BENIN illustre parfaitement ce tournant dans la transition énergétique. Notre rôle est d’accompagner cette transition et de faciliter son utilisation ». Le constructeur BYD a d’abord été spécialisé dans la conception et la fabrication de batteries, puis s’est diversifié dans l’automobile à partir de 2003, pour devenir un acteur de référence. Au quatrième trimestre 2023, la marque a d’ailleurs été le premier producteur de véhicules électriques dans le monde.

Marc HIRSCHFELD, Directeur général de CFAO Mobility, ajoute : « BYD est un géant des véhicules électriques dans le monde, avec un savoir-faire d’innovation qui correspond désormais aux attentes de nos marchés en Afrique. C’est tout un nouvel écosystème qu’il faut concevoir autour de la mobilité dans les villes du Continent. Cela concerne bien sûr les clients particuliers ou entreprises, mais aussi les réseaux urbains de transports publics par exemple ou les administrations ».

À propos de CFAO Mobility

Mobility Renouveler le parc automobile africain avec des solutions de mobilité plus sûres et plus propres. Avec le plus large réseau de distribution automobile en Afrique, nous proposons une offre multimarque sur l’ensemble des métiers liés à la mobilité, en partenaire de constructeurs mondiaux : vente de véhicules neufs ou d’occasion, location courte ou longue durée, gestion de flottes, maintenance… Cette offre couvre les secteurs de l’automobile, les deux roues, moteurs marins, bus, camions, engins, pneumatiques et pièces de rechange. Nos sites de production et d’assemblage en Afrique illustrent notre engagement en faveur de l’industrialisation des territoires et de la création d’une offre abordable.

24 avril 2025 par ,