Le groupe CFAO, dans sa mission With Africa For Africa, poursuit son ambition de devenir un partenaire incontournable en Afrique pour des prestations d’énergies renouvelables.

Pour accélérer ce développement et proposer les meilleures prestations, CFAO Technology & Energy devient CFAO Infrastructure.

Pour accompagner cette évolution CFAO Infrastructure se concentre désormais sur les énergies renouvelables, les infrastructures durables et les solutions de facility management.

Cette nouvelle stratégie marque la volonté de CFAO Infrastructure de contribuer au développement des énergies renouvelables en Afrique.

Désormais, toutes les filiales au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Togo porteront cette nouvelle marque commerciale : CFAO Infrastructure.

" Nous sommes convaincus que l’avenir des économies africaines passe par l’adoption de solutions innovantes en matière d’énergies renouvelables et de services à l’énergie.

En devenant CFAO Infrastructure, notre objectif est de jouer un rôle de premier plan dans ce mouvement et de contribuer activement à une meilleure performance opérationnelle et climatique de nos clients sur le continent ", déclare Tatsuya HIRATA, Vice-Président de CFAO et directeur général de l’activité Infrastructure du Groupe.

À propos de CFAO

Avec un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros, un accès à 46 des 54 pays d’Afrique et plus de

22 600 collaborateurs, le groupe CFAO, Corporation For Africa & Overseas, contribue à la croissance du continent, à son industrialisation et à l’émergence de la classe moyenne, en s’appuyant sur ses connaissances terrain et sur les savoir-faire locaux. Partenaire de grandes marques mondiales, le Groupe intervient sur toute la chaîne de valeur –importation, production, distribution– selon les meilleurs standards internationaux.

22 septembre 2023 par