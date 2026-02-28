lundi, 2 mars 2026 -

Présidentielle du 12 avril au Bénin

CFA ROW mobilise le 8e arrondissement de Cotonou pour WADAGNI ‎




A l’appel du Cercle des frères et amis de Romuald Wadagni (CFA ROW), des habitants venus des quartiers Gbèdagba, Tonato, Houéhoun, Houénoussou, Médédjro, Agbodjèdo, Agontinkon et Minonkpo du 8e Arrondissement de Cotonou ont apporté leur soutien à Romuald Wadagni, candidat à l’élection présidentielle du 12 avril prochain.

‎28 février, date charnière de l’histoire démocratique du Bénin, le 8e arrondissement de Cotonou a servi de cadre à un rassemblement aux allures de meeting en faveur du candidat Romuald Wadagni. Regroupés par quartier sous des bâches à Ste Rita ce samedi, les habitants de Gbèdagba, Tonato, Houéhoun, Houénoussou, Médédjro, Agbodjèdo, Agontinkon et Minonkpou scandaient « 8e arrondissement : attaché, collé, soudé… C’est ça l’amour ! »

Le président du comité d’organisation, Jude Ahuini, a ouvert la cérémonie par une minute de silence en hommage à Nestor Wadagni, défunt père du candidat et ancien résident de Gbèdagba. « Votre présence nombreuse est un signal fort (…). Nous ne sommes pas seulement réunis pour écouter des discours. Nous sommes ici pour montrer notre force, notre unité et notre détermination aux côtés de notre frère et ami Romuald Wadagni », a-t-il lancé. Pour lui, « le 8e arrondissement est debout, mobilisé et veut faire entendre sa voix ».

La jeunesse et les femmes en première ligne

‎Les jeunes, par la voix de Fabrice Tchoudé, ont fait savoir qu’ils ne sont pas là pour écouter des promesses mais pour « porter la vision d’un homme ». Romuald Wadagni est le « choix incontournable pour toute la jeunesse du 8e arrondissement mais aussi celui de tout le Bénin », ont-ils déclaré.

‎Pour les femmes du 8e arrondissement, représentée par Fatima Florence Olushey, Romuald Wadagni est « l’ami des femmes et le candidat du développement ».

‎Joseph Gbessovi, représentant des sages et notables, a pour sa part plaidé pour « 100 % des voix » en faveur du candidat.

‎Le député Orden Alladatin, membre de l’Union progressiste le Renouveau, a exhorté le 8e arrondissement à se démarquer au soir du 12 avril.

‎Le ministre conseiller Janvier Yahouédéhou a également appelé à la mobilisation.

‎Au nom du Cercle des frères et amis de Romuald Wadagni (CFA ROW), son président d’honneur, Jérémie Adjiwanou, a officiellement déclaré le soutien du mouvement au candidat, en soulignant la portée symbolique du 28 février. « C’est avec un sentiment de joie et de fierté que nous faisons, en cette date mémorielle de la Conférence nationale des forces vives de la nation, notre déclaration de soutien à notre frère et ami Romuald Wadagni ».

‎Il a salué les réformes engagées sous la présidence de Patrice Talon, estimant que Romuald Wadagni y a apporté une contribution déterminante. Selon lui, le candidat « incarne la rigueur et la discipline budgétaire » et a participé à la modernisation des finances publiques ainsi qu’au renforcement de la crédibilité économique du Bénin sur la scène internationale.

Jérémie Adjiwanou a insisté sur l’ancrage local du candidat. « Au-delà des chiffres et des institutions, Romuald Wadagni est avant tout l’enfant de Gbèdagba et des quartiers du 8e arrondissement. Il n’a jamais oublié ses racines », a-t-il déclaré, suscitant des applaudissements nourris.

‎A moins de deux mois de l’élection présidentielle d’avril, le président d’honneur M. Adjiwanou appelle à une mobilisation sans relâche : « Nous devons répandre cet appel autour de nous, nous organiser et faire résonner la voix du 8e arrondissement dans tout le pays ».

Pour conclure, le président d’honneur de CFA ROW lance : « A partir d’ici, nous disons au Bénin entier : Romuald Wadagni est prêt. Vive le Bénin ! Et que la mobilisation commence ».
Marc MENSAH

28 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




