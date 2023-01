CES BRAVES MITOYEMIN

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que parmi les sept partis en lice pour ces Législatives, il y en a trois à quatre, qui ont quand même du mérite...

Ils ont beau dépenser pour que des électeurs mettent du beurre dans les épinards pour les fêtes de fin d’année, ils savent qu’ils ne seront pas à la fête dimanche soir, que les électeurs leur feront la fête et pourtant depuis près de deux semaines ils ont la tête à la fête. Les responsables de ces formations politiques, ces braves Barons de Coubertin, que mes Neveux et Nièces à Porto-Novo qualifieraient de MTOYEMIN, savent ne pouvoir atteindre le seuil miraculeux des 10% pour être à la table de partage ...

Et puis vous êtes des pagailleurs, vous tous mes Neveux qui rappelez qu’au moins ils ont permis à quantité de leurs militants de pouvoir faire figurer sur leurs cartes de visite ou leurs profils Facebook, la mention "ancien candidat à la députation "

Votre Oncle AGBAYA

5 janvier 2023 par