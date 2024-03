CEO OF THE DAY, le concept de MTN qui promeut le leadership féminin

MTN-BENIN célèbre autrement la Journée internationale des droits des femmes (JIF). A travers le concept CEO OF THE DAY, l’opérateur GSM accorde la possibilité à une jeune femme, de diriger l’entreprise pendant 24 heures. Les CEO des entreprises partenaires ayant pris part à l’édition 2024, ont participé à une séance de partage d’expériences jeudi 28 mars 2024 à l’hôtel Novotel à Cotonou.

Dans le cadre de la promotion du genre, le réseau MTN entend donner non seulement aux jeunes femmes, les moyens et l’envie d’occuper des postes de direction dans leur carrière. Ceci, grâce au programme CEO OF THE DAY qui leur permet de faire l’expérience du rôle de DG, d’acquérir les « connaissances précieuses » y afférentes, et de pouvoir faire face aux responsabilités et aux défis liés à la direction d’une entreprise. Environ 20 jeunes femmes des entreprises de la place ont pris part à l’édition de 2024.

Le programme CEO selon Uche OFODILE, directrice générale de MTN-BENIN, est une opportunité offerte aux jeunes filles de s’exprimer et d’aller de l’avant. Contrairement à l’édition précédente qui a enregistré la participation de moins de 10 entreprises, une bonne vingtaine a accompagné l’édition de 2024, s’est-elle réjouie formulant le vœu que le nombre d’entreprises s’accroisse l’an prochain. Après avoir félicité les différentes CEO, Uche OFODILE a exhorté ces dernières à se baser sur ce nouveau réseau pour construire leur propre réseau.

Viviane SISSUH, directrice des ressources humaines de MTN-BENIN résume pour sa part, la soirée en trois mots : « Positivité, énergie et espérance ». Positivité parce que l’initiative a révélé de jeunes filles très talentueuses qui ont révélé leurs talents. Pour la DRH, il suffisait de leur donner un peu d’espace pour leur permettre de démontrer tout leur potentiel. « Elles étaient très contentes de l’expérience qu’elles ont vécue », a-t-elle relevé. L’aspect énergie relève du fait que les jeunes femmes qui ont pris part à ce challenge ont donné de leur énergie, et démontré qu’elles avaient de potentiel pour aller de l’avant pour une carrière prometteuse. Et pour l’avenir, elle se dit fière d’avoir « une jeunesse à qui il faut donner la place, les occasions pour grandir ».

Des sentiments de fierté et de satisfaction chez les participants

Maryse LOKOSSOU, directrice générale de la Caisse de dépôt et consignation du Bénin (CDCB) s’est dit très ravie et honorée de représenter la CDCB à la cérémonie. Elle a remercié MTN, et la directrice générale, Uche OFODILE pour son leadership et pour l’initiative qui, pour elle, fait déjà des émules.

CEO OF THE DAY est une belle initiative qui permet à la Caisse de dépôt et de consignation de s’associer au combat et à la lutte permanente en faveur de l’égalité des droits des femmes, et en faveur du leadership féminin, a-t-elle témoigné avant d’exhorter les jeunes filles ayant bénéficié de l’initiative à la persévérance. « C’est un début. Ce n’est pas une fin. Il faut qu’elles continuent, il faut qu’elles s’associent en réseau, le réseau est important. Cela commence par ce type d’initiative qui leur a permis de prendre confiance en elles », a confié la DG de la CDCB convaincue de les retrouveront dans l’avenir, à des postes de responsabilité. Ainsi, MTN pourra se targuer d’être fier de leur avoir insufflé cette ambition.

Pour Karelle TOMANAGA, CEO OF THE DAY de UBA Bénin, ce fut une expérience « magnifique ». « Prendre les rênes d’une grande banque de la place, se substituer au DG dans les prises de décisions, les réunions, le CODIR, les clients, etc, fut une journée magnifique et riche en émotions », a-t-elle confié. Après avoir exhorté les femmes à prendre conscience de la capacité qu’elles ont à dépasser leurs rêves, la CEO de UBA a souhaité que l’éducation des hommes soit « refaite », que les stéréotypes soient abandonnés et que les femmes se battent davantage. « L’aventure commence avec MTN, on n’est pas CEO pour une journée, on l’est pour toute une vie », a rappelé Karelle TOMANAGA.

