CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs

27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) ont ouvert, ce mardi 26 (…) Lire la suite
27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
C’est un Béninois qui occupe désormais le poste de Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Burkina Faso. Il remplace la diplomate Carol Flore-Smereczniak, (…) Lire la suite
Lutte contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest
27 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) tient, depuis ce mardi 26 août 2025, sa session annuelle d’information (…) Lire la suite
27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si vous avez envie de lire une nième incongruité d’un intellectuel et homme politique africain, je vous invite à découvrir la fausse bonne idée de l’ancien ministre (…) Lire la suite