mercredi, 27 août 2025 -

332 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Comment payer la redevance de sa facture d’enlèvement des déchets via téléphone mobile

Protection des élections au Bénin

CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) ont ouvert, ce mardi 26 (…)  
Lire la suite
Foot

La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en Guinée Equatoriale. Elle a été prêtée pour une durée de deux mois à Agosto, un club de première (…)  
Lire la suite
Accident du bus de la compagnie STM à Glazoué

La Police livre les premiers éléments de l’enquête


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Police républicaine a livré les premiers éléments de l’enquête sur le bus de la compagnie STM qui s’est renversé dans le fleuve Ouémé, à Thio, dans la commune de (…)  
Lire la suite
Insécurité routière dans le Borgou

Plus de peur que de mal après l’accident d’un bus à N’Dali


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un bus de transport en commun s’est renversé, mardi 26 août 2025, sur l’axe Parakou-Malanville, à hauteur de la commune de N’Dali. Pas de blessé ni de perte en vie (…)  
Lire la suite
Représentant Système des Nations Unies

Le Béninois Maurice Azonnankpo nommé Coordonnateur résident au Burkina


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est un Béninois qui occupe désormais le poste de Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Burkina Faso. Il remplace la diplomate Carol Flore-Smereczniak, (…)  
Lire la suite
Lutte contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar


27 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) tient, depuis ce mardi 26 août 2025, sa session annuelle d’information (…)  
Lire la suite

Non, suspendre les élections ne sauvera pas la démocratie africaine


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si vous avez envie de lire une nième incongruité d’un intellectuel et homme politique africain, je vous invite à découvrir la fausse bonne idée de l’ancien ministre (…)  
Lire la suite

Louis Vlavonou satisfait de l’évolution de la construction du marché de (…)


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Encore quelques mois (plus exactement en octobre-novembre 2025) et les (…)
Lire la suite

Un jeune jugé pour vol de fer à béton sur un chantier


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un jeune homme a comparu, mardi 26 août 2025, devant le Tribunal de (…)
Lire la suite

24 mois de prison pour coups et blessures volontaires


26 août 2025 par Marc Mensah
Un jeune homme a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, (…)
Lire la suite

Le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié arrêté


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié Adovié (…)
Lire la suite

Un réseau de vol de bétail démantelé à Zè


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat d’arrondissement de Zè, dans le département de (…)
Lire la suite

Un mort et un rescapé à Wodo


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un véhicule 4x4 a chuté dans les eaux sous le pont de Wodo, commune de (…)
Lire la suite

Des parlementaires français à Cotonou en septembre


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du financement Muskoka, une mission de parlementaires (…)
Lire la suite

Edwin Harris Jr ouvre la 8e session d’information du GIABA à Dakar


26 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le (…)
Lire la suite

Deux présumés voleurs arrêtés, des motos saisies à Alédjo


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Alédjo, dans la (…)
Lire la suite

Les dates clés de l’année scolaire 2025-2026


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement à travers le ministère des enseignements maternel et (…)
Lire la suite

Nestor Dako, ex ministre de la justice inhumé le 6 septembre


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de la justice, Nestor Dako décédé le 1er août 2025, (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc (…)
Lire la suite

La CENA recrute des agents électoraux


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de l’organisation des élections couplées législatives et (…)
Lire la suite

La Fondation Talon offre des soins gratuits contre la cataracte à Allada ‎


25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fondation Claudine Talon lance une nouvelle campagne gratuite de (…)
Lire la suite

Un militaire abattu à Kandi, d’autres personnes blessés


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Bakata, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Plus de 200 joueurs à l’assaut du titre national


25 août 2025 par La Rédaction
Le Championnat National de Tennis du Bénin édition 2025 a (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Comment payer la redevance de sa facture d’enlèvement des déchets via (…)


25 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Voir

Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Voir

Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Voir

Le tandem TALON-FAYE pour redynamiser l’UEMOA


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pourra (…)
Voir

Le 𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲 (…)


21 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Extrait du message du Chef de l’Etat au sommet de la Cedeao à Abuja ce (…)
Voir

Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, (…)
Lire la suite

Près de 80 individus interpellés pour diverses infractions


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une opération dénommée « Coup de poing » menée dans la (…)
Lire la suite

La Béninoise Romaine Gandonou distinguée à UFOA-B / LDC Féminine


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Romaine Gandonou, meilleure buteuse du championnat féminin de football (…)
Lire la suite

Quatre médailles pour le Bénin au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Championnat d’Afrique Cadets et Juniors de Taekwondo s’est achevée, (…)
Lire la suite

Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington


25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, (…)
Lire la suite

Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les (…)
Lire la suite

Le Bénin, terre d’accueil et de mémoire des afrodescendants


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 5e édition de la Journée internationale du souvenir de la traite (…)
Lire la suite

Les FAB neutralisent 1 terroriste, plusieurs blessés


24 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le poste de douane de Gada, à 5 km à l’est de Malanville, a été la (…)
Lire la suite

Jean Do Santos remporte la ceinture continentale


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA (…)
Lire la suite

Le chauffeur d’un camion tué dans un accident


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Gnanhoun, une localité de l’arrondissement de Biro, commune de Nikki, (…)
Lire la suite

SHIONOGI, une société pharmaceutique japonaise s’implante au Bénin


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La société pharmaceutique japonaise, SHIONOGI va bientôt s’implanter au (…)
Lire la suite

D’importantes décisions pour accélérer le développement du tennis en (…)


23 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Réunis du 21 au 23 août 2025 à Cotonou, les membres du comité exécutif (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires