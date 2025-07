CELTIIS renforce sa relation avec les médias béninois

CELTIIS, opérateur global 100 % béninois, a ouvert ses portes, jeudi 17 juillet 2025, aux professionnels des médias à l’occasion du "CELTIIS Open Day Médias". Cette journée d’immersion a permis aux journalistes de plonger dans les coulisses de l’entreprise et de découvrir son rôle central dans le développement numérique du Bénin.

Permettre aux journalistes de mieux connaître l’environnement technique et organisationnel de CELTIIS. Tel est l’objectif de ‘’CELTIIS OPEN DAY MÉDIAS’’. Depuis son lancement en octobre 2022, CELTIIS, sous la coupole de la SBIN SA (Société Béninoise d’Infrastructures Numériques), déploie des infrastructures modernes, connecte les Béninois et offre des services innovants et accessibles à tous.

Plus de deux (2) ans après sa naissance, CELTIIS a réussi à s’imposer sur le marché béninois. « Nous sommes un bébé qui a dû apprendre à courir dès sa naissance, car les attentes étaient immenses », a déclaré le directeur de la Transformation, du Digital, des Médias et de la RSE chez CELTIIS Bénin, Hermann LANSE.

Les journalistes ont notamment visité le Global Network Operation Center (GNOC), centre national de supervision des réseaux de la SBIN, mis en place en partenariat avec Huawei.

Alain GOUHIZOUN, directeur réseau et plateforme de services de SBIN et le directeur du GNOC au Bénin, ont expliqué comment ce centre stratégique permet de surveiller en temps réel les équipements et les services, de détecter les anomalies, d’analyser les performances réseau et de garantir la disponibilité et la qualité des services grâce à des outils de pointe.

Autre étape clé de cette immersion : la station de câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) située à Fidjrossè. Ce câble en fibre optique relie l’Europe à la côte ouest de l’Afrique. « Notre rôle, c’est d’assurer le bon fonctionnement des équipements afin de garantir une continuité de service », a confié Yves BACHIOUMBA, responsable du centre.

À travers ces visites, les professionnels des médias ont pu mesurer l’ampleur technologique et logistique nécessaire pour garantir des services numériques fiables à l’échelle nationale. « La raison d’être de CELTIIS, c’est de répondre aux besoins et aux attentes des populations béninoises et à la vision qui nous a été confiée par l’État, celle d’apporter la connectivité au plus près des populations béninoises où qu’elles se trouvent et surtout d’être une vraie valeur pour le marché béninois », a affirmé le directeur de la Transformation, du Digital, des Médias et de la RSE chez CELTIIS Bénin, Hermann LANSE.

Une vision partagée avec les médias

La journée s’est poursuivie avec une session de chronotalks, un moment d’échange sur différentes thématiques entre les responsables de CELTIIS et les journalistes.

Le Directeur Général de CELTIIS, Omar Guèye Ndiaye, y a partagé la vision de l’opérateur et les avancées enregistrées depuis sa création. Il rappelle que CELTIIS est née de la volonté de doter le Bénin d’un opérateur global, proche des populations et capable de relever les défis de la connectivité, de la qualité de service et de l’innovation.

Le DG de CELTIIS a salué les efforts de ses équipes et souligné les progrès significatifs réalisés dans un environnement concurrentiel : extension du réseau, amélioration de la couverture internet, lancement d’offres innovantes, et mise en place de plateformes de paiement et de services à valeur ajoutée. « Nous sommes, le seul opérateur global capable de répondre aux besoins de tous, individus, entreprises, communautés », a soutenu le Directeur Général de CELTIIS.

L’ambition de CELTIIS est claire : À l’horizon 2026, être un champion national, acteur de référence de la transformation digitale au Bénin, opérateur préféré des béninois.

Lancement du Club Presse CELTIIS

L’un des temps forts de cette soirée a été le lancement officiel du Club Presse CELTIIS, un espace dédié exclusivement aux journalistes béninois. Avec pour ambition de favoriser une communication fluide, vérifiée et responsable, ce club veut être bien plus qu’un simple canal d’informations. CELTIIS entend valoriser les professionnels des médias détenteurs de la carte de presse en leur offrant des avantages spécifiques. Les membres du Club auront accès à des contenus exclusifs et des rencontres régulières, afin de mieux comprendre l’univers de CELTIIS, et relayer une information de qualité.

Le Directeur Général Omar Guèye Ndiaye a invité chaque Béninois à s’approprier pleinement de CELTIIS. « C’est ensemble que nous ferons de cette marque un fleuron national », a-t-il conclu. La journée d’immersion s’est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un dîner, marquant le point de départ d’un partenariat prometteur entre CELTIIS et la presse béninoise.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos ’’CELTIIS OPEN DAY Médias’’

20 juillet 2025 par ,