CELTIIS, MTN et MOOV engrangent 339,578 milliards FCFA

En 2024, le marché des opérateurs de téléphonie mobile au Bénin affiche une croissance de 1,4% soit un chiffre d’affaires global de 339,578 milliards de FCFA pour les 3 réseaux de communication électronique (CELTIIS, MTN et MOOV AFRICA).

Le marché des opérateurs de téléphonie mobile au Bénin a généré en 2024 un chiffre d’affaires global de 339,578 milliards de francs CFA. Ce chiffre d’affaires est en hausse de 1,4% comparativement à l’année 2023. Cette tendance masque, toutefois, des disparités entre les acteurs du marché.

« De 2023 à 2024, on note une baisse des chiffres d’affaires de SPACETEL BENIN et de MOOV AFRICA BENIN », selon le rapport annuel d’activités 2024 de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (Arcep Bénin).

« La baisse est plus prononcée au niveau de l’opérateur SPACETEL BENIN dont le chiffre d’affaires est passé de 223,3 milliards de francs CFA à 186,7 milliards de francs CFA sur la période revue, soit une baisse de 16,4%. Au cours de la même période, le chiffre d’affaires de MOOV AFRICA BENIN est passé de 99,3 milliards de francs CFA à 97,6 milliards de francs CFA, soit une baisse de 1,8% ».

« L’opérateur CELTIIS nouvel entrant poursuit sa pénétration du marché mobile au Bénin à travers les multiples stratégies commerciales déployées par ce dernier. Son chiffre d’affaires est passé de 12,3 milliards de francs CFA en 2023 à 55,4 milliards de francs CFA en 2024 », précise la même source.

6 mai 2025 par ,