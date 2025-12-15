lundi, 15 décembre 2025 -

Menaces régionales

CEDEAO débloque 2,85 millions $ pour la sécurité au Bénin et 4 autres

1 portefeuille et 1 siège judiciaire pour le Bénin




La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé le déblocage de 2,85 millions de dollars en appui sécuritaire à cinq de ses Etats membres dont le Bénin. C’est à l’issue de sa 68è session ordinaire tenue le 14 décembre 2025 à Abuja (Nigéria).

La CEDEAO « condamne sans réserve la tentative de coup d’Etat qui a mis en péril l’ordre constitutionnel » au Bénin. Elle salue « la réaction rapide des éléments de la Force en attente de la CEDEAO », venus appuyer « les forces républicaines du Bénin pour faire échec à cette tentative ».

L’Organisation « félicite également les États membres de la CEDEAO, en particulier les gouvernements du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone, pour leur solidarité régionale », selon le communiqué publié à l’issue de la 68è session tenue le 14 décembre 2025 à Abuja.

Les chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ont instruit la « Commission de proposer des textes pertinents régissant la Force en attente de la CEDEAO, et mettre en place un cadre consultatif entre les membres de la Conférence, afin de permettre une intervention rapide en cas d’urgence, notamment lors de situations humanitaires aiguës et de tentatives de coup d’État ».

Un appui financier régional face aux menaces

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Conférence a décidé de mettre à disposition 2,85 millions de dollars du Fonds régional de sécurité. Le montant est destiné « au Bénin, à la Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo », selon le communiqué.

La CEDEAO fait état d’une « détérioration croissante de la situation sécuritaire » dans la région, marquée par des attaques armées, des enlèvements et des déplacements massifs de populations. Elle appelle à rendre opérationnelle, en urgence, la Brigade régionale de lutte contre le terrorisme.
« La Conférence exhorte les États membres à œuvrer avec la Commission de la CEDEAO à maintenir le dialogue avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en vue d’une collaboration efficace et renforcée pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région ».

Elections, intégration et institutions

Les chefs d’État ont également évoqué les processus électoraux en cours dans la région. Ils ont pris note des préparatifs en vue des élections générales au Bénin et ont appelé à des scrutins « inclusifs, crédibles et pacifiques ».

Sur le plan économique, la Conférence s’est félicitée de la « résilience des économies de la CEDEAO en 2025 », malgré les tensions régionales. Elle a exprimé ses préoccupations sur les retards dans la mise en œuvre de la monnaie unique ECO, à moins de deux ans de son lancement annoncé.

La CEDEAO a aussi salué la synchronisation historique des réseaux électriques ouest-africains, tout en alertant sur les défauts de paiement qui fragilisent le système. La Conférence a enfin réaffirmé son engagement en faveur de la démocratie, de la stabilité et de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Le Bénin conforté au sein de l’organisation

Sur le plan institutionnel, le Bénin s’est vu attribuer le portefeuille du Développement humain et des Affaires sociales au sein de la Commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030.

Le Bénin obtient également un siège à la Cour de justice de la CEDEAO, aux côtés de la Gambie, du Libéria, du Nigéria et du Togo.
M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DE LA 68è SESSION ORDINAIRE DE LA CEDEAO

15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




