CE N’EST PAS LUI !

Oncle AGBAYA

On Vous l’avait bien dit , Mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout. Sinon que mon Cousin ABT apparemment dans son BR il n’y a pas que le cheval qui soit cabré. Mon Neveu GBADAMASSI le buffle émasculé de Parakou ne s’est pas contenté de se cabrer mais c’est carrément une ruade qu’il a décidé de décocher à travers un courrier à la confidentialité de DANTOKPA à ABT à qui il demande ni plus ni moins de démissionner de la tête du parti…On ne sait si c’est a cause premier responsable du BR que les Parakois après 20 ans continue à l’hémicycle ont brusquement recalé mon Neveu GBADAMASSI mais il est vrai que mon Cousin ABT au lieu de danser sur Tik Tok et fricoter avec des TikTokeuse à la culture douteuse aurait pu mieux manager les dernières élections législatives…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui demandez à votre cousin GBADAMASSI d’aller plutôt s’en prendre au nouveau Chantre YABO avec sa guitare, vous êtes tous des pagailleurs.

Votre Oncle AGBAYA

2 mai 2023 par