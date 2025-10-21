mardi, 21 octobre 2025 -

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin




La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, le jeudi 16 octobre 2025, au lancement d’une initiative dénommée IDERA ; un programme destiné à identifier, accompagner et financer des femmes porteuses de projets structurants, durables et ambitieux.

Visant à offrir un accompagnement pour la structuration de leurs projets et à faciliter l’accès des femmes entrepreneures aux financements ; IDERA repose sur trois piliers fondamentaux.
 l’inclusion pour mettre en valeur la force productrice de la femme ;
 l’intégration pour créer un package d’accompagnement ;
 l’innovation par l’appui de la CDC Bénin qui se démarque d’un investisseur financier classique.
Ainsi, les femmes entrepreneures auront l’occasion de postuler à un appel à projets. Les projets à soumettre doivent répondre aux critères ci-après :
 le projet doit être basé au Bénin ;
 il doit être développé dans les secteurs de l’industrie, l’innovation ou les services ;
 présenter un coût minimum de 3 milliards de francs CFA.
Le formulaire de candidature est accessible sur le site web de la CDC Bénin, via la plateforme https://idera.cdcbenin.bj.
En plaçant le financement inclusif au cœur de son action, la CDC Bénin selon la représentante de ONU Femmes, démontre sa vision et sa confiance dans le potentiel économique et le leadership des femmes. Elle s’inscrit également dans la mission de l’organisation onusienne ; celle de permettre à chaque femme d’accéder aux ressources, aux opportunités et aux soutiens nécessaires pour faire prospérer ses talents et ses entreprises.

« A travers des initiatives comme IDERA, c’est toute une plateforme de confiance et d’impact qui se met en place. Une plateforme où les femmes ne sont plus de simples bénéficiaires, mais de véritables actrices de développement durable et de la prospérité collective », a-t-elle souligné réitérant l’engagement de l’organisation internationale aux côtés du gouvernement du Bénin, de la CDC, et des partenaires, pour faire du financement inclusif, « un levier de transformation structurelle et durable ». Fière de cet exemple édifiant du Bénin, elle a formulé le vœu que l’initiative IDERA inspire d’autres pays et institutions de la région.
Dans son intervention, la directrice générale de la CDC Bénin, Maryse LOKOSSOU affirmait : « Investir dans les femmes est une stratégie assumée de croissance » ; et la CDC Bénin ne présente dans son portefeuille aucun projet porté par une femme. Un constat qui appelle à agir et justifie l’initiative IDERA par laquelle la CDC Bénin ambitionne de « créer des championnes nationales, des femmes qui feront briller le Bénin, au-delà de ses frontières et montreront que dans le pays, l’ambition féminine peut rimer avec performance, leadership et impact ».
Suivant les explications de Maryse LOKOSSOU, il ne s’agit pas seulement de faciliter l’accès à des ressources. Il s’agit aussi et surtout, de « construire un véritable écosystème de confiance et de performance autour des femmes entrepreneurs ». « Le développement du Bénin ne se fera pas sans les femmes ; et grâce à IDERA, il se fera par les femmes, avec les femmes et pour les femmes », a indiqué la directrice générale de la CDC Bénin.
Saluant l’initiative qui intervient dans un contexte marqué par la célébration de la journée internationale de la femme rurale, la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya ASSOUMAN, a souhaité que les femmes rurales, très ingénieuses et créatrices de richesse, puissent être inclues dans le programme.
« Libérer le potentiel du financement inclusif : transformer les projets portés par les femmes en champions économiques », c’est le thème d’un panel animé par des responsables d’institutions partenaires de la CDC Bénin.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




