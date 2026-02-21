samedi, 21 février 2026 -

Accord de partenariat

CCI Bénin et UAC unissent leurs forces pour valoriser la recherche et l’insertion des jeunes diplômés




L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) devient un partenaire stratégique pour la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), concernant la valorisation des résultats de recherche, l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Un accord-cadre a été signé entre les deux institutions ce vendredi 20 février 2026.

L’UAC et la CCI Bénin veulent renforcer leur coopération mutuelle et bénéfique fondée sur la complémentarité de leurs missions dans les domaines de l’innovation, la valorisation des résultats de recherche et leur transformation en solutions économiques concrètes. Un accord-cadre a été signé ce vendredi 20 février 2026.
L’initiative selon le recteur de l’UAC, Charlemagne IGUE, vise à combler le fossé « béant » entre les diplômés sortis des amphithéâtres et leur employabilité effective sur le marché de l’emploi. A travers ce partenariat, les deux institutions, a-t-il souligné, s’engagent dans une « dynamique vertueuse de co-construction » qui vise 4 principaux objectifs à savoir :
 Adapter les formations : en travaillant main dans la main avec la CCI Bénin, l’université aura une meilleure visibilité sur les métiers d’avenir et les compétences recherchées par les secteurs porteurs de l’économie nationale. Ce qui permettra d’ajuster les programmes et leur arrimage aux besoins des entreprises béninoises ;
 Favoriser l’insertion professionnelle : grâce au réseau de la CCI, les étudiants auront un accès privilégié aux stages, aux opportunités d’apprentissage en alternance, et peut-être même à leur premier emploi. « Nous voulons que nos diplômés soient non seulement des savants, mais aussi des professionnels opérationnels et immédiatement utiles, a souhaité Charlemagne IGUE.
 Stimuler l’innovation et la recherche appliquée : les défis auxquels font face les entreprises sont des sujets de recherche formidables. Ce partenariat encouragera les laboratoires et les doctorants à travailler sur des problématiques concrètes, transformant ainsi la recherche universitaire en un véritable levier d’innovation et de compétitivité pour le Bénin ;
 Encourager l’esprit d’entreprise : L’université ne doit pas seulement former des demandeurs d’emploi, mais aussi et surtout des créateurs d’emplois. En s’associant à la CCI Bénin, l’université entend mieux outiller les étudiants qui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, en leur offrant du mentorat et un accès à un réseau de chefs d’entreprise expérimentés. L’autorité rectorale a, pour finir, formulé le vœu d’une collaboration exemplaire, durable qui porte des fruits tangibles pour la communauté universitaire et le tissu économique national.

Au nom du président de la CCI Bénin, le secrétaire général, Raymond ABILE-AKPADJA a indiqué que le partenariat avec l’UAC scelle l’alliance entre « le savoir universitaire et le monde économique. Le but visé selon lui, est de « transformer les innovations en valeur ajoutée et de promouvoir un entreprenariat moteur de développement de le pays ».
A travers cette convention, l’université et le secteur économique, deux mondes ayant fonctionné en parallèle pendant longtemps établissent ainsi leur connexion pour le développement économique et social du pays.
Une visite des laboratoires de recherche a fait suite à la cérémonie de signature de convention, et a permis à la délégation de l’institution consulaire de découvrir les locaux, les équipements et même produits de laboratoires universitaires.

F. A. A.

21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




