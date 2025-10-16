CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de Johannesburg ont signé mercredi 15 octobre 2025, un partenariat stratégique visant à renforcer les relations économiques entre le Bénin et l’Afrique du Sud.

Une nouvelle étape dans la coopération avec l’Afrique du Sud à travers la signature d’une convention entre la CCI Bénin et la CCI Johannesburg. Cette convention entend favoriser les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays. Elle s’inscrit dans la vision de bâtir un partenariat solide entre l’Ouest et le Sud du continent.

Cet accord réaffirme l’engagement de la CCI Bénin à servir les opérateurs économiques dans un environnement d’affaires de plus en plus ouvert sur l’Afrique et le monde. La CCI Bénin consolide sa position d’acteur clé de la diplomatie économique béninoise, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques nationaux désireux de conquérir le marché sud-africain.

La délégation béninoise, conduite par le président de la CCI Bénin Arnauld Akakpo est composée notamment de Casimir Migan, Alain Amoussoukpevi, Didier Akplogan et Lucrèce Béhanzin épouse Biaou.

