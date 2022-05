CCI Bénin et CCI Burkina Faso renforcent les relations entre les 2 pays

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI Burkina Faso) ont signé un accord de coopération, ce vendredi 06 mai 2022, au siège de la CCI Bénin à Cotonou.

Les présidents des Chambres de Commerce des huit pays de l’Union Economique Monétaire et Ouest-Africaine ont assisté, vendredi 06 mai 2022, en marge de la réunion de partage d’expériences sur les financements innovants des entreprises existants dans les CCI de l’UEMOA, à la cérémonie de signature de Convention de coopération entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI Burkina Faso). La signature de l’accord intervient à la suite de discussions entre le président de la CCI Bénin Arnauld Akapkpo et Mahamady Savadogo, président de la CCI Burkina Faso et de la volonté de la CCI Bénin qui a « longtemps souhaité travailler » avec la CCI Burkina Faso, « une Chambre de commerce extrêmement dynamique ».

Selon Raymond Adjakpa Abilé, Secrétaire Général de la CCI Bénin, le Bénin et le Burkina Faso travailleront à partir des mois à venir sur la caution unique. « Donc toute marchandise en transit pour le Burkina Faso, qui passe au Bénin, il y a aura un travail de perception de la caution unique et évidemment un reversement automatique à la Chambre de Commerce du Burkina et la part qui revient à la Chambre de Commerce du Bénin », a expliqué le Sg de la CCI Bénin.

Un partenariat Sud-Sud salué par le président de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA, Daouda Coulibaly. « Nous sommes dans une Union et lorsque nous avons ce type de collaboration, ce type d’accord, ça nous rend beaucoup plus fort. Donc je vais, au nom de tous, féliciter les deux Présidents et demander que cet élan-là puisse se poursuivre avec l’ensemble des Chambres et que nous soyons tous ensemble. Collaborons davantage parce que c’est la collaboration Sud-Sud d’abord qui va nous permettre de nous en sortir », a confié Daouda Coulibaly, président de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA. Au nom des présidents des Chambres de commerce de l’UEMOA, il a souhaité que la Convention signée entre la CCI Bénin et la CCI Burkina Faso permette d’atteindre tous les effets recherchés notamment le bien du secteur privé communautaire.

Au-delà du transit routier inter-Etats …

La CCI Bénin entend faire une convention globale pour l’ensemble de ses échanges avec la Chambre de Commerce du Burkina. « Nous voulons travailler sur beaucoup d’autres aspects, par exemple l’aspect lié à la formation professionnelle où la Chambre de Commerce du Burkina est suffisamment en avance sur beaucoup de métiers sur lesquels elle forme les chefs d’entreprises », a précisé Raymond Adjakpa Abilé, Secrétaire Général de la CCI Bénin.

Le partenariat vise, entre autres, à œuvrer pour la promotion des échanges et le développement des relations commerciales, industrielles agricoles, artisanales, touristiques entre le Bénin et le Burkina Faso ; développer un réseau d’informations économiques fiable, en vue de favoriser la promotion de relations directes entre les milieux d’affaires des deux pays.

M. MENSAH

6 mai 2022 par ,