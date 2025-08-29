CCI Bénin connecte les marchands à la nouvelle version de BENINMARKETPLACE.BJ

Les marchands béninois ont été formés pour tirer parti de la nouvelle version de BENINMARKETPLACE.BJ, la plateforme e-commerce dédiée à la promotion des produits ‘’made in Benin’’. La séance de formation et d’information a réuni, jeudi 28 août 2025, les marchands de l’outil en présentiel au siège de la CCI Bénin à Cotonou et en ligne pour les régions.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé une séance d’information et de formation, jeudi 28 août 2025, sur BENINMARKETPLACE.BJ au profit des marchands. Les participants ont échangé avec la nouvelle équipe de gestion de la plateforme et découvert les outils nécessaires pour mieux exploiter BENINMARKETPLACE.BJ à la suite de sa refonte.

La plateforme fait partie de la stratégie de la CCI Bénin pour renforcer la compétitivité des entreprises locales face aux défis mondiaux, selon la représentante de la CCI Bénin. Lydie ADISSO informe que la gestion de la plateforme a été confiée, à l’issue d’un processus de sélection, à une nouvelle équipe.

Pour Ulrich AGNOUN, Directeur général de Le Coursier, une entreprise spécialisée dans la livraison express de courriers et colis, la nouvelle équipe a pour mission d’augmenter la visibilité des produits locaux, simplifier les opérations des marchands, et surtout accroître leurs ventes.

« Nous avons pour vision de transformer la livraison express, connecter les entreprises et individus en un temps record et rendre la technologie accessible pour tous », a-t-il indiqué. Le responsable de Le Coursier a insisté sur l’importance d’une collaboration étroite entre la nouvelle équipe de gestion et les marchands pour garantir une gestion efficace des stocks et soutenir la promotion du ‘’Made in Bénin’’ au-delà des frontières nationales.

Un outil simple et accessible

La présentation de la plateforme par Wallys KAKAHOUN, responsable technique, a permis aux marchands de découvrir les fonctionnalités de BENINMARKETPLACE.BJ

Les utilisateurs peuvent explorer neuf grandes catégories de produits : agro-alimentaire, mode, art, décoration, cosmétique, informatique, etc. « Le client (…) qui vient visiter la plateforme a la possibilité de faire rapidement une recherche sur un produit. (…) On lui fait des propositions en fonction des produits, en fonction des mots clés qu’il a choisis. En cliquant sur ‘’ajouter’’ au panier, il est capable d’acheter directement », a expliqué le responsable technique. Les options de paiement, selon la présentation, incluent les moyens mobiles et même les cartes bancaires internationales.

Serge PADONOU, participant, a souligné l’importance de cette plateforme pour les artisans et les producteurs locaux. Selon lui, « la distribution est l’un des plus grands défis pour les fabricants et artisans ». BENINMARKETPLACE résout ce problème, tout en offrant une solution sans frais supplémentaires.

La plateforme est une excellente alternative puisque chaque producteur n’est pas en mesure de mettre en place sa solution. Avec une gestion efficace de la logistique et des livraisons, BENINMARKETPLACE est une solution clé en main, à en croire Judith EGOUNLETY, une participante.

Lydie ADISSO a invité les marchands à utiliser la plateforme. « Il vous suffit de vous rendre sur www.beninmarketplace.bj pour vous inscrire », a-t-elle indiqué.

Une séance de questions-réponses et la distribution des termes de la collaboration aux marchands ont mis un terme à la rencontre.

Marc MENSAH

29 août 2025 par ,