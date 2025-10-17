vendredi, 17 octobre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Lancement de la campagne de commercialisation à N’Dali

Près de 650 000 tonnes de coton-graine attendues pour 2025-2026


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La campagne de commercialisation du coton graine pour la saison 2025-2026 a été lancée, ce vendredi 17 octobre 2025, sur le site de l’usine d’égrenage à N’Dali. La (…)  
Accusations des Démocrates sur l’affaire Sodjinou

“Ce n’est pas à nous qu’il faut s’en prendre” (W. Houngbédji)


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu ce vendredi 17 octobre 2025 aux accusations du parti Les Démocrates. Le parti dénonçait un sabotage (…)  
Digitalisation des MPME

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, jeudi 16 octobre 2025, deux plateformes numériques destinées à renforcer la compétitivité des (…)  
6ème édition du « Mois du Consommons Local »

Des produits locaux exposés à la place de l’Etoile Rouge (Cotonou)


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 6ème édition du « Mois du Consommons Local » est ouverte au Bénin. La Ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, a procédé, mercredi 15 octobre (…)  
Infrastructures routières

Fermeture partielle du carrefour Vèdoko jusqu’en juillet 2026


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une fermeture partielle du carrefour Vèdoko (Cotonou) est prévue à compter du dimanche 26 octobre 2025 et ce, jusqu’en juillet 2026. C’est dans le cadre de la réalisation (…)  
Banque

UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors (…)


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) Plc, a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur d’une croissance durable et d’une (…)  
Coopération bilatérale

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par le ministre Didier Tonato


16 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré, ce jeudi 16 octobre 2025, Son Excellence José Didier (…)  
Prés de 2 millions FCFA arnaqués à des agents Mobile Money pour jouer (…)


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un passionné des jeux de paris sportif a comparu ce jeudi 16 octobre (…)
CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de (…)
Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des (…)
Coton FC affronte San Pedro ce samedi


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les joueurs de Coton FC sont en Côte d’Ivoire pour livrer un match (…)
Liste des duos de candidats déclarés pour la présidentielle 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers une décision en date du 15 octobre 2025, le président de la (…)
Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans (…)
L’ex député Sabi Soulé a rendu l’âme


16 octobre 2025 par Marc Mensah
Décès d’un ancien député à l’Assemblée nationale ! Sabi Soulé (…)
La Cité administrative opérationnelle en mars 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les travaux de construction de la Cité administrative évoluent à (…)
Les FAB offrent des soins gratuits aux populations de Banikoara


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Forces Armées Béninoises (FAB) mènent depuis le 14 octobre 2025 une (…)
04 Nigériens écopent de 24 mois de prison avec saisine de 265 millions


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Poursuivis pour non-déclaration de devises et blanchiment de capitaux, (…)
Éric Houndété reconnaît les frustrations subies par Michel Sodjinou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Au sein du parti "Les Démocrates", la tension reste vive autour du (…)
« Je ne reconnais pas le processus actuel de désignation du duo (…)


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le député Michel Sodjinou, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription (…)
Le duo Agbodjo-Lodjou en sursis pour 48 h


16 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A travers une correspondance en date de ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
VIDÉOS

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
La capitalisation boursière de la BRVM progresse de 1000 milliards en 4 (…)


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi ce mercredi (…)
Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti (…)
Accord de défense signé entre les Emirats arabes unis et le Bénin


15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la (…)
Un Marocain et un Yéménite poursuivis à la CRIET pour terrorisme


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un ressortissant marocain et un citoyen originaire du Yéménite ont (…)
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Un nouveau système automatique de contrôle dans les aéroports de (…)


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau système automatique de contrôle des entrées et sorties est (…)
Mercy ships annonce 2000 opérations chirurgicales au Bénin


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de l’organisation internationale Mercy ships, était au (…)
Les Béninois invités à se faire immatriculer sur « e-Diaspora »


15 octobre 2025 par Marina Houénou
Les Béninois résidant sur le territoire ivoirien sont désormais tenus (…)
Voici le chronogramme des activités de la HAAC


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
La HAAC publie la réglementation des médias pour la précampagne


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Le gouvernement crée la Commission nationale de Réforme du Droit


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
