Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Lancement de la campagne de commercialisation à N’Dali
17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La campagne de commercialisation du coton graine pour la saison 2025-2026 a été lancée, ce vendredi 17 octobre 2025, sur le site de l’usine d’égrenage à N’Dali. La (…)
Lire la suite
Accusations des Démocrates sur l’affaire Sodjinou
17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu ce vendredi 17 octobre 2025 aux accusations du parti Les Démocrates. Le parti dénonçait un sabotage (…)
Lire la suite
Digitalisation des MPME
17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, jeudi 16 octobre 2025, deux plateformes numériques destinées à renforcer la compétitivité des (…)
Lire la suite
6ème édition du « Mois du Consommons Local »
17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La 6ème édition du « Mois du Consommons Local » est ouverte au Bénin. La Ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, a procédé, mercredi 15 octobre (…)
Lire la suite
Infrastructures routières
17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Une fermeture partielle du carrefour Vèdoko (Cotonou) est prévue à compter du dimanche 26 octobre 2025 et ce, jusqu’en juillet 2026. C’est dans le cadre de la réalisation (…)
Lire la suite
Banque
17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) Plc, a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur d’une croissance durable et d’une (…)
Lire la suite
Coopération bilatérale
16 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré, ce jeudi 16 octobre 2025, Son Excellence José Didier (…)
Lire la suite