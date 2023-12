CANAL+ ET LFP MEDIA lancent : « LIGUE 1 UBER EATS TROPHEE DES ACADEMIES »

CANAL+ en Afrique et LFP MEDIA sont heureux d’annoncer le lancement de la plus grande série de télé-réalité dans le monde du football, intitulée « LIGUE 1 UBER EATS TROPHEE DES ACADEMIES ».

Dès le mardi 9 janvier à 20H30 sur CANAL+SPORT 1 en Afrique subsaharienne, la série de huit épisodes de 40 minutes transportera le téléspectateur dans le quotidien de jeunes footballeurs issus de quatre académies africaines : l’USS Kraké (Bénin), la Kadji Sports Academy (Cameroun), l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) et l’AS Dakar Sacré-Cœur (Sénégal).

LE « LIGUE 1 UBER EATS TROPHEE DES ACADEMIES » est articulé en deux phases :

1. En route vers le Grand Tournoi « Ligue 1 Uber Eats TROPHEE DES ACADEMIES »

Pendant un mois, les caméras de CANAL+ sont en immersion dans chacune des académies pour être au plus près de la formation, de l’entraînement et de la sélection des joueurs qui participeront au Grand Tournoi.

2. Le Grand Tournoi « Ligue 1 Uber Eats TROPHEE DES ACADEMIES »

A Abidjan, en Côte d’Ivoire, les quatre académies africaines ainsi que deux académies françaises, le FC Lorient et le Toulouse FC, s’affrontent dans un tournoi durant cinq jours. Ultime pression jusqu’au dénouement final.

Chaque jeune sportif est soutenu par des coachs et des formateurs engagés, professionnels et passionnés. Au-delà de l’enseignement du football, ils transmettent à ces joueurs prometteurs des valeurs éducatives fortes telles que le respect, le dépassement de soi-même, la solidarité et l’esprit d’équipe.

L’ensemble de l’opération est réalisé avec la participation d’anciens joueurs de LIGUE 1 UBER EATS qui partagent leur expérience et leur expertise : José Pierre-Fanfan, Fousseni Diawara, Aurélien Chédjou ou encore Kaba Diawara.

A PROPOS DU GROUPE CANAL+

Le Groupe CANAL+, filiale de Vivendi, est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus dans le monde, avec une présence dans plus de 50 pays et 7 600 collaboratrices et collaborateurs sur tous les continents. Il compte désormais 25,5 millions d’abonnés dans le monde, dont 16,0 millions hors de France métropolitaine. Il est le premier actionnaire de MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone. Le Groupe CANAL+ édite et commercialise plus de 130 chaînes linéaires et délinéaires produites en interne. Il agrège les principales chaînes thématiques de tiers et des plateformes mondiales de contenus telles que Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+ et DAZN. Avec 3,5 milliards d’euros investis dans les contenus chaque année, il est un acteur essentiel du sport (principal financeur en France du football et du rugby), du cinéma (premier financeur en France et en Pologne), ou encore des séries (notamment plus de 50 séries Originales par an dans plus de 15 langues). Avec l’appui de sa filiale STUDIOCANAL qui détient 14 sociétés de production, dont 13 en Europe et une aux Etats-Unis, le Groupe CANAL+ est le premier producteur et distributeur de longs métrages et de séries TV en Europe. Il détient un catalogue de plus de 8 000 titres provenant de plus de 60 pays. Enfin, il est aussi un acteur clé du digital avec son application myCANAL dont le déploiement à l’international s’accélère, avec une présence dans une trentaine de territoires à date.

canalplusgroup.com/fr

A PROPOS DE LFP MEDIA

LFP Media est la filiale commerciale issue d’un partenariat stratégique entre le fonds d’investissement CVC Capital Partners, la LFP et l’ensemble des clubs professionnels français. Cette nouvelle entité, crée en juillet 2022, a pour objectif de transformer et d’accélérer le développement du football professionnel français, notamment en investissant dans les infrastructures, les académies, la performance sportive et l’internationalisation des clubs.

LFP Media est en charge des revenus commerciaux des quatre compétitions organisées par la LFP : Ligue 1 Uber Eats®, Ligue 2 BKT®, Trophée des Champions® et eLigue 1 Uber Eats®.

La Ligue 1 Uber Eats® est diffusée par 65 diffuseurs dans 218 territoires et 45 langues et cumule sur la saison 2022/23 plus de 579M de téléspectateurs. Les plateformes digitales internationales de la compétition comptent également plus de 35M d’abonnés.

22 décembre 2023 par