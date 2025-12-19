vendredi, 19 décembre 2025 -

804 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

CAN : Héritage, légendes et enjeux de la prochaine édition




Le plus grand événement footballistique d’Afrique approche à grands pas : le 21 décembre, au Maroc, débutera la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis longtemps, le tournoi a dépassé le simple cadre sportif pour devenir un phénomène culturel et historique majeur, reflétant la diversité et le caractère du continent africain.

La CAN possède un héritage riche et se distingue par une intensité dramatique constante. La pression des tribunes, le vacarme des supporters et la passion avec laquelle les joueurs se livrent sur le terrain rendent chaque match unique. AfroPari revient sur les moments clés de l’histoire du tournoi et partage ses attentes pour l’édition à venir.

Les débuts et l’expansion du tournoi

L’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations débute en 1957, avec seulement trois équipes participantes : l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie. Les « Pharaons » remportent le premier titre et confirment leur suprématie deux ans plus tard face aux mêmes adversaires.
Ces premières éditions étaient symboliques, mais elles ont posé les fondations d’un tournoi qui a façonné la culture du football africain et qui rassemble aujourd’hui des millions de supporters à travers le monde.
Avec le développement des infrastructures footballistiques et l’augmentation du nombre de fédérations nationales, la compétition est devenue de plus en plus relevée. Le nombre de participants est passé progressivement de 4 à 6 équipes dans les années 1960–1970, à 16 sélections en 1996, puis 24 équipes dans le format actuel. Cette évolution illustre clairement la montée en puissance du football africain.

Des victoires entrées dans l’histoire

De nombreux matchs emblématiques de la CAN sont devenus des symboles de leur époque et des sources de fierté nationale.

Algérie, 1990

Pays hôte, l’Algérie a bénéficié d’un soutien populaire immense. Après la victoire en finale, les célébrations ont duré plusieurs semaines, faisant du football l’une des véritables religions du pays.

Côte d’Ivoire, 1992

La finale face au Ghana reste l’une des plus tendues et dramatiques de l’histoire de la CAN. Après un score de 0–0 à l’issue du temps réglementaire, la séance de tirs au but s’est étirée jusqu’à 22 tentatives. Les Ivoiriens ont fait preuve d’un sang-froid supérieur et ont empoché leur premier titre continental.

L’âge d’or de l’Égypte (2006–2010)

Les « Pharaons » ont remporté trois trophées consécutifs, établissant un record encore inégalé. Sans stars du calibre de Mohamed Salah à l’époque, l’équipe s’est imposée grâce à son organisation et à sa cohésion collective. Aujourd’hui, l’Égypte détient sept titres de la CAN, un record absolu.

Zambie, 2012

Loin d’être la favorite, la Zambie a atteint la finale et est venue à bout de la Côte d’Ivoire aux tirs au but, décrochant son premier sacre africain. Cette victoire au Gabon avait une portée symbolique : en 1993, le pays y avait perdu sa sélection nationale dans un tragique accident d’avion.

Les enjeux de la CAN 2025

Qui sont les favoris et les outsiders ?

Selon les experts d’AfroPari, le Maroc est le principal favori du tournoi. Le parcours impressionnant des « Lions de l’Atlas » lors de la Coupe du monde 2022, combiné à l’avantage du terrain, joue clairement en leur faveur.
L’Égypte, en quête d’un nouveau sacre après 15 ans d’attente, fait également partie des prétendants sérieux. L’Algérie et le Sénégal, vainqueurs respectivement en 2019 et 2021, connaissent le goût des grandes victoires et viennent avec l’ambition de soulever le trophée.
Bien que la Côte d’Ivoire, championne en titre, ne figure pas parmi les favoris absolus, elle reste une équipe dangereuse. De plus, le Nigeria, la Tunisie et le Mali disposent de joueurs de qualité dans chaque axe et peuvent rivaliser avec les meilleures sélections.
L’édition 2012 a prouvé, sur l’exemple de la Zambie, qu’une organisation solide et une forte confiance collective peuvent mener au succès. L’imprévisibilité est une caractéristique essentielle de la CAN. Parmi les outsiders, on retrouve le Gabon, le Burkina Faso et la RD Congo, capables d’aller loin dans la compétition.
Il ne faut pas non plus oublier les Comores, surprenants vainqueurs de leur groupe de qualification. Sans viser le titre, les « Cœlacanthes » peuvent à juste titre accrocher une place en phase à élimination directe.

Vitrine des talents : les joueurs à suivre

Mohamed Salah (Égypte), en période délicate à Liverpool, souhaite prouver son niveau en remportant la Coupe d’Afrique. Bryan Mbeumo (Cameroun) réalise de solides performances avec Manchester United et cherchera à mener son pays au succès. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) connaît une seconde jeunesse, un atout majeur pour les « Panthères ».

Azzedine Ounahi (Maroc), révélation du Mondial 2022, tentera de renforcer sa légende lors d’un nouveau grand tournoi. Le Nigeria, emmené par Victor Osimhen, dispose également d’un effectif regorgeant de stars, ce qui garantira un football spectaculaire et plein d’ambition.
Les passionnés de paris devront analyser attentivement les compositions d’équipe et les dynamiques d’avant-match : l’absence de leaders peut coûter cher aux favoris. Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être forfait pour le premier match en raison d’une blessure, tandis que la condition physique du capitaine marocain Achraf Hakimi reste incertaine, ajoutant encore à l’intrigue.
Une attention particulière sera portée aux jeunes talents déjà présents dans les grands championnats européens et susceptibles de devenir des stars mondiales : Noah Sadiki (RD Congo), Benjamin Fredrick (Nigeria), Chemsdine Talbi (Maroc), Lamine Camara et Ibrahim Mbaye (Sénégal), Ibrahim Maza (Algérie), Christian Kofane (Cameroun) et Yan Diomandé (Côte d’Ivoire).
Les recruteurs des plus grands clubs suivront de près le tournoi, car la CAN demeure une plateforme majeure de révélation de nouveaux talents. Pour certains joueurs, il s’agit de leur premier grand test international, et des performances marquantes peuvent ouvrir les portes des ligues les plus prestigieuses.
Avec AfroPari, tu peux aussi devenir acteur de l’histoire de la CAN et recevoir chaque semaine un freebet jusqu’à 6000 F CFA. Il te suffit de parier sur les matchs du tournoi et de constituer une série de pronostics gagnants. Chaque lundi, le bonus est crédité automatiquement.
Suis le plus grand tournoi du football africain, parie avec les meilleures cotes grâce à la promo CAN AfroPari et partage la victoire avec ton équipe favorite.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Les Guépards s’engagent pour une participation historique


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe (…)
Lire la suite

Le centre de coopération policière africaine ouvert à Salé


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Centre de coopération policière africaine a été inauguré, ce jeudi (…)
Lire la suite

Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Lire la suite

Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère (…)
Lire la suite

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Lire la suite

Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Lire la suite

Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, (…)
Lire la suite

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
Lire la suite

Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La finale du tournoi UFOA-B U15 garçons est prévue ce jeudi 4 décembre (…)
Lire la suite

Royal Air Maroc réduit les prix pour la CAN 2025


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)
Lire la suite

30,65 milliards FCFA pour le rayonnement du sport béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des sports, Benoît Dato a défendu devant la Commission (…)
Lire la suite

AfroPari : la confiance à chaque clic


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une visite sur la plateforme de jeux comprend de nombreuses actions : (…)
Lire la suite

Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
Lire la suite

Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Lire la suite

1XBET facilite le déplacement des Guépards avec un bus flambant neuf


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société de pari sportif, 1XBET a signé un accord de partenariat avec (…)
Lire la suite

La Fondation ARISE et la SIPI-Bénin renforcent l’Association Les Tigres (…)


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Fondation ARISE et la Société d’investissement et de promotion de (…)
Lire la suite

Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Quelles chances pour le Bénin à la CAN 2025-2026 ?


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires