CAMeC-Bénin organise un colloque international pour son 20e anniversaire

« Modes alternatifs de règlement des litiges, recouvrement des créances », c’est le thème retenu pour un colloque international organisé mercredi 11 octobre 2023 à l’occasion des festivités marquant les 20 ans de création du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation (CAMeC-Bénin). La cérémonie officielle de lancement de ces assises a été rehaussée par la présence du président de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld AKAKPO, du président du CAMeC, Alain AMOUSSOUKPEVI, du secrétaire général du ministère de l’industrie et du commerce, Eric K. GBIAN, représentant le ministre, et du président de la Cour d’appel de commerce de Cotonou, William KPAKPASSOU, représentant le ministre de la justice.

Le vaste programme concocté dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation se poursuit. Après la formation des arbitres médiateurs, la conférence débats sur les Modes alternatifs de règlement des litiges (MARL), le CAMeC a organisé une conférence internationale ce mercredi 11 octobre 2023. Ces assises ont regroupé à l’hôtel Azalaï, des représentants des organisations et associations professionnelles, les présidents et procureurs des tribunaux et cours, acteurs économiques, et des partenaires techniques et financiers.

Selon le président du CAMeC, l’arbitrage et la médiation ont connu un engouement croissant dans le monde ces 10 dernières années, alors qu’en Afrique subsaharienne, les statistiques restent encore peu reluisantes. L’objectif visé en organisant le colloque international, est de renverser cette tendance. De façon spécifique, il s’agira selon Alain AMOUSSOUKPEVI, de supprimer tout frais aux modes alternatifs de règlement des litiges ; de lever les doutes, les hésitations, les préjugés, les manques d’assurance ; et toute sorte d’éléments qui retiennent les chefs d’entreprises contre le recours à l’arbitrage et à la médiation. « L’objectif spécifique répond au souci majeur de renforcer la confiance du secteur privé », a-t-il précisé.

A travers les diverses communications organisées à l’occasion de son 20e anniversaire, le CAMeC-Bénin selon son président, entend appeler tous les professionnels de droit, les potentiels prescripteurs des Modes alternatifs de règlement des litiges à des échanges d’idées en vue de susciter l’engouement et l’adhésion des opérateurs économiques, à la pratique de l’arbitrage et de la médiation. Les enjeux qui attendent sont de taille, et le président du CAMeC dit être convaincu qu’au regard de la qualité des participants et communicateurs, ces défis seront relevés. Il n’a pas manqué d’exprimer à l’entame, ses remerciements au président de la CCI Bénin, un homme de vision qui par abnégation, a permis à la structure de faire son chemin, et d’inciter le recours aux MARL en acceptant que la chambre supporte les litiges de moins de 10 millions. Alain AMOUSSOUKPEVI a également fait ses hommages à feu Fatiou AKPLOGAN, ancien ministre de l’industrie et du commerce, et des petites et moyennes entreprises, et à Dorothé SOSSA, ancien ministre de la justice dont la disponibilité selon lui, a impacté positivement, la vie du CAMeC-Bénin.

William KPAKPASSOU, président de la Cour d’appel de commerce de Cotonou, représentant le ministre de la justice a félicité le président du CAMeC et toute son équipe pour le travail abattu pour le « passage à l’âge adulte » du CAMeC qui, selon lui, joue un rôle important dans la régulation des litiges commerciaux au Bénin. « Lorsque survient un litige dans les relations commerciales, la justice organisée au sein des cours et tribunaux de la République n’a pas l’exclusivité des mécanismes de résolution. Il existe également d’autres modes de résolution des différends pouvant s’élever entre les acteurs du monde des affaires à l’occasion de leurs relations économiques, ce sont les MARL tels l’arbitrage et la médiation », a-t-il indiqué. Le président de la Cour d’appel de commerce de Cotonou a réitéré à l’occasion, l’ambition du gouvernement qui vise à développer l’attractivité économique du Bénin, et offrir aux acteurs, un cadre organisé de résolution des litiges. Ce qui explique l’installation annoncée de la Cour d’appel de commerce de Cotonou. « En célébrant le 20e anniversaire du CAMeC, nous devons également garder à l’esprit que la sensibilisation et l’éducation sur l’avantage des MARL sont des défis permanents. Le CAMeC doit continuer de jouer un rôle clé dans cette dynamique en renforçant les actions de formation et de vulgarisation dans tout le pays », a conseillé William KPAKPASSOU.

Pour Eric K. GBIAN, secrétaire général du ministère de l’industrie et du commerce, représentant le ministre, ces journées de la médiation et de l’arbitrage s’inscrivent dans la droite ligne des objectifs que poursuit le gouvernement dans le but de contribuer à la diminution de 10% de la « mortalité des entreprises ». Evoquant le thème du colloque, il a souligné que le développement socioéconomique auquel le gouvernement aspire ne saurait se réaliser sans l’instauration d’un climat d’affaires sécurisé et garantissant un retour sur l’investissement. Ces assises organisées au lendemain du colloque sur la modernisation de la justice au Bénin permettent selon lui, de dresser un bilan de la pratique privée de la justice commerciale.

Avant de procéder au lancement officiel des travaux, Eric K. GBIAN a rappelé quelques objectifs visés au terme de ce colloque. Il s’agit entre autres, de sensibiliser sur les avantages du recours à la médiation et à l’arbitrage dans les relations commerciales ; de mener un débat d’idées avec tous les maillons de la chaîne de règlement des litiges en vue de lever tout obstacle à l’éclosion de la médiation et de l’arbitrage ; et de susciter au sein du secteur privé, le réflexe à la pratique de ces modes. Tout en saluant l’organisation du colloque, il dit pouvoir compter sur les participants pour leurs efforts pour l’atteinte de ces objectifs.

« La médiation de recouvrement dans les différends investisseurs/Etat », c’est la première communication développée au cours de ce colloque. Elle a été animée par Bintou BOLI DJIBO, experte en médiation, formatrice internationale.

