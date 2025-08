CAMeC-Bénin forme sa nouvelle génération d’arbitres et médiateurs

Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) a lancé ce lundi 4 août 2025, à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin), une double session de formation dédiée à ses nouveaux arbitres et médiateurs agréés. C’est dans le cadre du programme de renforcement de capacités visant à garantir une meilleure qualité des services offerts par le Centre, en conformité avec les standards internationaux.

36 arbitres et 33 médiateurs, participent, du 4 au 8 août 2025, à deux sessions distinctes : trois jours consacrés à l’arbitrage, suivis de deux jours de formation en médiation.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Sidonie HOUNDONOUGBO, Secrétaire permanente du CAMeC - Bénin a souhaité la bienvenue aux participants. Elle n’a pas manqué de rappeler l’ambition du CAMeC-Bénin de bâtir un écosystème performant d’arbitrage et de médiation.

Quant au président du CAMeC-Bénin, il a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation générale des participants invités. M. Alain AMOUSSOUKPÈVI a souligné que le rôle du CAMeC-Bénin est d’anticiper et de résoudre les conflits de manière rapide et à moindre coût pour les parties, afin de renforcer la sécurité juridique et l’amélioration du climat des affaires.

La session d’arbitrage est animée par le Professeur Gaston KENFACK DOUAJNI, président de la commission nationale OHADA du Cameroun, une référence continentale en la matière.

Concernant la session de médiation, elle sera conduite par Docteur Karel DOGUÉ.

Le plan de la formation qui s’étale sur la semaine est riche et axé sur l’expérience pratique et des cas concrets, tant dans le domaine de l’arbitrage que celui de la médiation.

A l’issue de cette session, 15 arbitres/médiateurs, 21 arbitres et 18 médiateurs seront appelés à promouvoir les MARL aux côtés du CAMeC-Bénin. Ils recevront officiellement leur agrément.

M. M.

4 août 2025 par ,