mercredi, 29 octobre 2025

Coopération institutionnelle

CAMeC Bénin et CATO s’unissent pour promouvoir la justice alternative




Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC) et la Cour d’Arbitrage du Togo (CATO) ont signé, mardi 28 octobre 2025, un accord de partenariat destiné à renforcer la coopération en matière de règlement alternatif des différends dans l’espace OHADA.

CAMeC Bénin et CATO sont en synergie. Les deux institutions sœurs du Bénin et du Togo ont signé, mardi 28 octobre 2025, un accord de partenariat au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, à Cotonou, en présence des responsables des deux institutions.

« Cette rencontre marque une étape décisive dans la consolidation de l’espace OHADA fondé sur la confiance, la coopération et la promotion des modes alternatifs de règlement des différends », a déclaré le président du CAMeC-Bénin. Selon Alain Amoussoukpèvi, l’accord vise à « renforcer et sécuriser l’environnement juridique et judiciaire des affaires » au service du développement économique du Bénin, du Togo et de la région. Il a insisté sur la nécessité de « prévenir les conflits en promouvant la culture de la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage ».

L’accord prévoit la mise en œuvre de plusieurs actions conjointes : formations pour les arbitres et médiateurs, organisation de séminaires et colloques, partage d’expertises et d’informations institutionnelles. Il prévoit aussi « l’intégration des modes alternatifs de règlement des différends dans les curricula des universités », afin de former les futurs praticiens du droit.

Pour le président du CAMeC Bénin, ce partenariat ouvre « une nouvelle ère de coopération structurée, durable et mutuellement bénéfique » entre les deux institutions. « En unissant nos forces, nous consolidons un socle durable pour un espace économique apaisé et prospère », a-t-il ajouté.

Le président de la CATO, Alexis Aquereburu, a salué « les liens légendaires » entre le Bénin et le Togo. Cet accord « scelle un état d’esprit que nous essayons de cultiver entre nos deux peuples ». « C’est toujours un bonheur inégalé de se retrouver à Cotonou pour construire ensemble quelque chose de concret pour nos populations », a-t-il confié.

Pour lui, cette initiative est une occasion de « mutualiser les efforts, de travailler ensemble et de concevoir des programmes communs » afin de créer « un véritable espace commun d’affaires entre le Togo et le Bénin ». « Les deux pays sont si proches qu’on ne sait parfois plus qui est du Bénin ou du Togo », a-t-il lancé dans une note d’humour saluée par l’assistance.

Les deux responsables ont souligné que cet accord contribuera à « la promotion effective de la justice alternative » et au renforcement de la sécurité juridique des transactions commerciales.
M. M.

29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




