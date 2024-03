"C’est une meilleure option de jouer contre la Côte d’Ivoire et le Sénégal" (Gernot Rohr)

La conférence de presse de Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards du Bénin a pris fin il y a quelques minutes après le dévoilement de la liste 24 joueurs sélectionnés. Face aux médias locaux, le technicien a abordé plusieurs sujets.

Les mots de Gernot Rohr en conférence de presse bien avant de dévoiler la liste des Guépards. Ils sont transcrits par nos confrères de Bénin Football.

« Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment. Il n’y pas eu de matchs depuis novembre. Ça fait long. Je suis là depuis un an. On eu 6 matchs officiels et 2 matchs amicaux. Pour une année de compétition c’est peu ».

« On est très heureux d’avoir ces matchs contre les deux derniers champions d’Afrique. C’est mieux que d’aller au Maroc encore et de jouer devant personne. Si jamais on fait des résultats contre ces adversaires, on aura des chances de gagner plus de places au ranking FIFA.

« A la base je voulais qu’on joue nos deux matchs du mois de mars à domicile ici à Cotonou. J’ai vu le ministre qui m’a dit qu’il allait tout faire pour. Mais finalement ça n’a pas été possible. J’ai vu la pelouse qu’il est dans un état qu’on a tous vu. On craint de ne pas pouvoir jouer nos deux matchs du mois de juin à domicile »

« Le Bénin c’est mon lieu de travail. J’essaie de tout faire pour être vraiment présent ici. Je suis les matchs du championnat. J’en ai déjà vu et j’en verrai d’autres encore »

« Ce qui fait partie de nos stratégies, c’est d’avoir une défense solide. Le temps va aider cette jeune équipe à progresser »

« Est ce que mes salaires sont régulièrement payées ? C’est une question à laquelle je m’attendais. On me l’a déjà posée ailleurs. Il faut parfois être parfois patient. Ma situation personnelle n’est pas importante. Heureusement que j’ai fait une longue carrière avec quelques économies donc ça peut aller. Je ne dénoncerai jamais un patron même si je ne suis pas payé depuis plusieurs mois. Par contre j’aimerais que la situation de mon assistant Moussa Latoundji soit régularisée avec un contrat comme promis. Moi je patienterai, il n’y a aucun problème. »

« Difficile d’entraîner le Bénin ? Je savais que la tâche allait être dure quand j’ai vu l’équipe. Je savais qu’il nous fallait aller chercher des jeunes joueurs et c’est ce qu’on a fait ».

« J’ai appelé Stéphane Sessegnon. Ce n’est parce qu’il n’est plus dans l’équipe que nous devons l’oublier. C’est lui qui va donner le coup d’envoi du match contre la Côte d’Ivoire. Ça ne sera pas un jubilé mais il repartira avec les applaudissements et les reconnaissances du public. »

« Trop ambitieux de jouer le Sénégal et la Côte d’Ivoire ? Je comprends votre position mais moi je vois les choses autrement. Si on fait un nul contre ces équipes, on rebondira au classement FIFA. Et ça va plus loin encore. Pour moi ce sont des matchs de préparation. Si on ne joue pas contre ces équipes, on le fera quand ? À l’entraînement ? C’est mieux de jouer contre meilleur que soit. Pour moi, c’est une meilleure option ».

« Tout est noir ? On est invaincu à domicile pourtant. Toutes les autres matchs étaient loins de nos bases. Ce n’est pas facile pour un groupe de jeunes joueurs. On a vu des joueurs qui se sont battus ici face au Sénégal. Non, tout n’est pas noir, je suis désolé. Il y a de bonnes choses. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont montré leurs qualités. C’est un tableau qui est encore gris et qui peut aller vite au vert ».

« L’histoire du gris gris ? Ce n’est que de l’humour. Le monde est triste. Il y a des guerres partout et si on ne peut pas rigoler un peu, excusez-moi (rires). C’est une plaisanterie et pas un aveu d’impuissance »

« Ce qu’il faut au football béninois ? Le travail. Il faut travailler, il faut de la combativité. Et il faut aussi chercher des joueurs. On les a trouvé. Mais il sont encore jeune. Soyons patients »

« Objectif Coupe du Monde 2026 ? Quand on avait dit ça, c’était parce que la prochaine compétition était le mondial et qu’on avait mal débuté les éliminatoires. On était réaliste. Pour nous l’objectif c’est toujours la compétition suivante »

« Mathias Déguénon (sélectionneur U20) est presque dans mon staff technique. On s’appelle presque quotidiennement. Même s’il n’est pas officiellement là, il nous aide énormément. »

