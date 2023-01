Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji s’est prononcé ce vendredi 20 janvier 2023 sur les résultats des élections législatives notamment ceux de la mouvance présidentielle. C’est lors de sa traditionnelle séance hebdomadaire d’échanges avec les journalistes des médias en ligne.

L’Union Progressiste Le Renouveau et le Bloc Républicain, deux partis de la mouvance présidentielle totalisent 81 députés sur les 109 prévus soit 74,31% des membres de l’Assemblée nationale. Pour le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji, c’est une victoire éclatante. « Le gouvernement prend cela avec beaucoup d’humilité mais aussi beaucoup de satisfaction », a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Satisfaction, poursuit-il, parce que cette majorité confortable va permettre au gouvernement de continuer à mettre en œuvre son programme d’actions dont les impacts sur nos populations sont de plus en plus manifestes. « Les populations elles-mêmes viennent ainsi de signifier au gouvernement qu’elles comprennent de plus en plus sa politique, disent au chef de l’Etat qu’elles lui font davantage confiance (…) raison pour laquelle elles n’ont pas entendu bloquer son action en accordant la majorité à une opposition qui pourrait demain décider de remettre en cause les choix fondamentaux qui ont été faits et qui produisent les résultats que nous observons », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

A l’en croire, c’est une belle ratification de la politique de Patrice Talon. Le gouvernement béninois respecte le choix des Béninois. Dans un système démocratique comme le nôtre, indique-t-il, la vérité appartient au peuple. « Si on est démocrate, on respecte le choix du peuple. Du côté du gouvernement, nous respectons les choix de tous nos concitoyens qui ce jour-là (8 janvier 2023) ne sont pas allés voter pour diverses raisons. (…) Nous respectons le choix de ceux qui n’ont pas voté pour les partis qui soutiennent l’action du gouvernement comme nous respectons et apprécions le choix de ceux qui ont voté pour les partis qui soutiennent l’action du gouvernement », a ajouté Wilfried Houngbédji.

Akpédjé Ayosso

20 janvier 2023 par