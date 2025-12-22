lundi, 22 décembre 2025 -

Révision de la loi fondamentale au Bénin

’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)




La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier alimente les débats sur un changement de régime. Invité sur Bip Radio ce dimanche 21 décembre 2025, le constitutionnaliste Gilles Badé lève toute équivoque.

Pas de « nouvelle République » à l’horizon avec la révision constitutionnelle opérée au Bénin. Pour le professeur Gilles Badé, la révision constitutionnelle de novembre 2025 s’inscrit dans la continuité de l’historique Conférence nationale. « C’est toujours la Constitution de 1990, telle que révisée en 2025 », a-t-il expliqué, dimanche 21 décembre 2025 dans L’entretien de Bip radio. Selon le constitutionaliste, tant que l’on ne fait pas table rase du passé, l’identité de l’État reste intacte. « On est toujours dans la même République », a-t-il insisté.

Le professeur Gilles Badé rappelle que la procédure a suivi les règles établies. L’initiative, la prise en considération par les députés et l’adoption définitive sont les étapes classiques. Le constitutionnaliste cite l’exemple de grandes démocraties. « En France, c’est une trentaine de fois qu’ils ont déjà modifié. Aux États-Unis, il y a plus de 200 ans, ils ont ce qu’ils appellent les amendements. Il y en a eu plein, mais ils sont toujours dans la même République. »

Pour qu’il y ait une « nouvelle Constitution », il faudrait abandonner entièrement le texte de 1990. « Si on mettait en place une Commission qui révisait entièrement une nouvelle Constitution, on aurait en ce moment une nouvelle Constitution, donc une nouvelle République. Et on aurait peut-être, par exemple, la Constitution de 2025, ou la Constitution de 2030, si jamais l’envie nous prenait de procéder ainsi », précise-t-il. Ce n’est pas le cas ici. La mention «  modifiant et complétant la loi 90-32 » reste la preuve juridique de cette continuité.
M. M.

