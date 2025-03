« C’est moi », un petit bout de plastique pour des services essentiels

Sans preuve d’identité, des milliers de Béninois étaient invisibles aux yeux de l’État et des institutions. L’accès à des services essentiels - éducation, soins de santé, services bancaires, protection sociale - leur était impossible. Mais, ces barrières sont en train d’être levées, depuis l’introduction de la carte « C’est Moi ».

Environ 40% de la population d’Afrique subsaharienne (soit plus de 500 millions de personnes) ne disposent d’aucune preuve juridique de leur identité, selon les données du Global Findex de 2017 de la Banque mondiale.

Au Bénin, un quart de la population est sans acte de naissance et moins de la moitié sans une carte d’identité nationale, selon des données de 2017 de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

La situation n’est plus la même depuis le lancement en 2020 au Bénin de la phase 2 du programme régional WURI (West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion).

Le programme d’Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI-BENIN) financé par la Banque mondiale a permis de mettre en place un système d’identification unique de base sur le territoire national. Ce programme assure une identification unique et fiable des personnes à travers la carte ‘’C’est moi’’. Délivrée gratuitement en version papier ou en ligne sur : https://eservices.anip.bj/requests/create/FID, la carte constitue un support officiel pour la distribution du Numéro Personnel d’Identification (NPI). Le NPI est un numéro unique, un code aléatoirement généré au moyen d’un algorithme de reconnaissance qui permet d’identifier la personne physique de manière univoque. Le Numéro Personnel d’Identification est individuel, personnel, incessible et permanent.

Le NPI/fiD est indispensable dans la délivrance des actes et documents publics conformément au Décret n°2020-099 du 26 février 2020 relatif au Numéro Personnel d’Identification. « L’utilisation du Numéro personnel d’identification est obligatoire pour accéder à tous les services publics non seulement dans le but d’identifier les administrés, mais aussi pour échanger les données entre services publics et parapublics », stipule l’article 5 dudit décret.

Selon l’arrêté 285/MISP/DC/SGM/ANIP/DGPR/DEI/SA SGG21 du 18 mars 2021 portant condition d’établissement des pièces d’identité sécurisées en République du Bénin, le NPI/fiD sert de justificatif pour l’établissement de la carte nationale d’identité biométrique, l’accès à la formation dans le cadre du projet d’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) et aux crédits (microcrédit Alafia).

En juin 2024, 34 719 personnes inscrites au Registre Social Unique mais sans aucune pièce d’identité ont obtenu un Numéro Personnel d’Identification via le certificat NPI/FID. Ce qui leur a permis d’obtenir une carte SIM personnelle et recevoir des transferts d’argent électronique.

Plus de 5.000 écoliers sont inscrits au Registre National des Personnes Physiques (RNPP) dans la commune de Natitingou grâce à ce bout de plastique.

La distribution du certificat NPI/FID aux fidèles du culte vodun a démarré en janvier 2025 dans les communes du Bénin. « Officialiser l’identité des fidèles est, (…) crucial pour leur reconnaissance par l’Etat », a reconnu Susuji BEHANZIN, directeur de la Maison du Tourisme d’Abomey et Région lors de la cérémonie de remise des cartes « C’est moi » aux fidèles du culte vodun.

Comme l’explique Jean AHOLOU, coordonnateur du projet WURI, l’objectif est de garantir que « personne ne souffre plus du défaut de justificatif d’identité », et cette carte est la solution concrète pour y parvenir. Ainsi, plus de 7 millions de Béninois, dont Sylvie GAGAN, une ménagère de l’arrondissement de Hounkamè, commune de Za-Kpota, ont désormais une carte qui les relie à leurs droits.

« Depuis ma naissance, je n’ai jamais eu de pièce d’identité, ce qui m’a empêché d’avoir accès aux services sociaux de base. Je ne pouvais pas acheter une carte SIM, ni bénéficier des services des Systèmes financiers décentralisés. Cette situation rendait ma vie très difficile, et je me sentais souvent exclue. Grâce au projet WURI-BENIN et au projet GBESSOKE, j’ai pu obtenir ma carte ‘’C’est moi’’ et une carte SIM. Désormais, je peux prouver mon identité et bénéficier de transferts monétaires », témoigne Mme Sylvie GAGAN.

« C’est une carte à tout faire. Elle facilite non seulement l’accès à des services sociaux, mais elle simplifie également la vie de tous les jours », selon Paulin, un conducteur de taxi-moto à Cotonou.

La carte « C’est Moi » ou preuve d’attestation du NPI/fID est un instrument d’intégration régionale. Selon l’ANIP, cette attestation d’identité avec la CEDEAO deviendra, au plan régional, une pièce nécessaire pour faciliter la circulation des personnes et l’accès aux services dans plusieurs pays. Deborah Wetzel, directrice de l’intégration régionale en Afrique à la Banque mondiale, précise que « Le Programme appuiera la prestation de services dans la communauté de la CEDEAO en permettant l’accès à une identification unique à toute personne sur le territoire et en facilitant des initiatives transfrontalières, en reliant les systèmes nationaux ».

Des goulots à lever…

Les textes en vigueur en République du Bénin (loi n° 2002-07 du 24 août 2004) ne permettent pas à l’ANIP d’enregistrer directement les nouveaux prénoms des initiés du culte vodun. « Chaque fidèle a une appellation unique liée à son culte spécifique ». Lors d’une opération récente, plus de deux tiers soit 8 000 fidèles se sont abstenus, faute de prise en compte de leurs nouveaux prénoms. Ces fidèles espéraient que leur identité nommée serait automatiquement reconnue, mais cela n’a pas été le cas. Susuji BEHANZIN, directeur de la Maison du Tourisme d’Abomey et Région suggère qu’un mécanisme soit mis en place pour reconnaître cette identité tout en respectant les traditions. Une collaboration entre l’ANIP, le ministère de la Justice et le ministère de la Culture serait également nécessaire pour créer un processus simplifié de reconnaissance.

Le projet WURI est mis en œuvre dans six pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 65 millions de personnes seront impactées, par la phase 2, au Bénin, Togo, Niger et Burkina-Faso.

Marc MENSAH

7 mars 2025 par ,