C’EST FOU CE QU’ON DIT DES SENTINELLES …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que leurs cousins web-activistes qui accusez mes deux Fred de petits Neveux, HOUENOU et BEHANZIN de les avoir grugés de quelques huit cent mille dans le cadre de la campagne des dernières législatives, n’ont qu’à le prouver en allant provoquer à une séance de lancée de chaises avec eux !

Accuser mes deux Fred, d’avoir bouffé huit cent mille, c’est à tout le moins soupçonner une déchéance outre que psychiatrique chez ces anciens fous du Roi, à qui il suffisait périodiquement de passer à la télévision renouveler leur folie pour le Roi pour gagner dix fois cette somme !

Et vous mes Neveu et Nièces qui, m’apprenez que désormais vos deux couins là se font désormais appelés à la place de " fou du Roi", "Sentinelles républicaines" et mieux vaut apparemment être fou que sentinelle, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

9 février 2023 par