Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre

L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Bruno Didavi, sera inhumé, jeudi 13 novembre 2025, au cimetière de l’ancien pont d’Akpakpa à Cotonou.

Bruno Didavi sera conduit à sa dernière demeure jeudi 13 novembre. L’inhumation aura lieu au cimetière de l’ancien pont de Cotonou après l’absoute à la paroisse Sacré Cœur d’Akpakpa. Il est prévu un recueillement au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou.

L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération béninoise de football est décédé le 7 octobre à l’hôpital Hubert Koutoukou Maga de Cotonou dans sa 60e année.

