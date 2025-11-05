samedi, 8 novembre 2025 -

456 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Obsèques à Cotonou

Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre




L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Bruno Didavi, sera inhumé, jeudi 13 novembre 2025, au cimetière de l’ancien pont d’Akpakpa à Cotonou.

Bruno Didavi sera conduit à sa dernière demeure jeudi 13 novembre. L’inhumation aura lieu au cimetière de l’ancien pont de Cotonou après l’absoute à la paroisse Sacré Cœur d’Akpakpa. Il est prévu un recueillement au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou.

L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération béninoise de football est décédé le 7 octobre à l’hôpital Hubert Koutoukou Maga de Cotonou dans sa 60e année.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
Lire la suite

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Lire la suite

Un complexe R+8 pour abriter les Institutions de Régulation


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Vers la construction d’un siège unique moderne pour les Régulateurs à (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

La SGDS en action au FIC 2025 pour des villes durables


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Forum international du cadre de vie, dans sa 3ᵉ édition, a ouvert (…)
Lire la suite

Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite

Voici les voies autorisées pour les véhicules de plus de 10 tonnes


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Un décret encadre la circulation des véhicules poids lourds de plus de (…)
Lire la suite

Ouverture d’un atelier régional à Cotonou


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 15 (…)
Lire la suite

La circulation restreinte au poids lourds dès 2026


3 septembre 2025 par Marc Mensah
La circulation des véhicules lourds de transport de marchandises dans (…)
Lire la suite

L’axe en chantier Godomey magasin-Adjaha fermé le 30 août


27 août 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), (…)
Lire la suite

Les sinistrés commencent à recevoir leurs chèques


20 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement démarre, ce mercredi 20 août, la phase de dédommagement (…)
Lire la suite

Les travaux de protection achevés à Grand-Popo


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, (…)
Lire la suite

638 habitations affectées, des mesures sociales prévues


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement poursuit son projet d’assainissement du littoral de (…)
Lire la suite

157 chantiers suspendus pour constructions illégales


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La brigade spéciale mise en place par le Ministère du cadre de vie a (…)
Lire la suite

Nouvelle stratégie 2025-2030 pour les énergies renouvelables au Bénin


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 16 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Le Bénin rejoint le réseau mondial anti-corruption de l’ONU


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a validé, ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Un recrutement de 115 agents des Eaux, forêts et chasse annoncé


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un recrutement de fonctionnaires des Eaux, forêts et chasse est (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires