Bruno DIDAVI, ex président de la JSP n’est plus

L’ancien président de la Jeunesse sportive de Pobè (JSP), Bruno DIDAVI n’est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 7 octobre 2025.

Le football béninois en deuil. Bruno DIDAVI, ex président de la Jeunesse sportive de Pobè a rendu l’âme ce mardi 7 octobre 2025. Aucun détail pour l’heure, sur les causes du décès de l’homme qui a occupé de grands postes de responsabilité au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF). D’abord, plusieurs fois secrétaire général du comité exécutif de la FBF, puis vice-président dudit comité. Le regretté fut un membre actif de commissions à la Confédération africaine de football (CAF).

Bruno DIDAVI est né à Allada, localité située dans le département de l’Atlantique. Il a soufflé sa 60e bougie ce lundi 6 octobre 2025.

Paix à son âme !

