Brice Lankoutin, CA de Kinta déposé en prison

Le Chef de l’Arrondissement (CA) de Kinta dans la commune d’Agbangnizoun a été présenté, mercredi 09 mars 2022, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits d’« enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». A l’issue de son audition, Brice Lankoutin a été placé en détention provisoire.

En garde-à-vue depuis quelques jours à la Brigade Économique et Financière (BEF), le Chef de l’Arrondissement (CA) de Kinta dans la commune d’Agbangnizoun et ex Directeur des Affaires Financières (DAF) de ARCHA (Agence de Réhabilitation de la Cité Historique d’Abomey) a été présenté, mercredi 09 mars 2022, au procureur spécial près la CRIET pour des faits d’« enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ».

Le procureur a décidé du placement du CA en détention provisoire. Selon des sources proches du dossier, cinq maisons appartenant au CA Brice Lankoutin dont trois à étages à Calavi et Cotonou et deux à Abomey et Kinta ont été perquisitionnées.

M. M.

10 mars 2022 par