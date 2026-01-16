vendredi, 16 janvier 2026 -

Police républicaine

Brice Kokou Allowanou arbore son galon d’Inspecteur Général de Police




Promu Inspecteur Général de Police de 2ème Classe en Conseil des ministres le 26 décembre 2025, le Directeur Général de la Police républicaine a reçu son nouvel attribut, ce vendredi 16 janvier 2026, lors d’une cérémonie officielle.

Brice Kokou Allowanou, ancien Contrôleur Général de Police et actuel Directeur Général de la Police Républicaine, a été promu Inspecteur Général de Police de 2ème Classe. Il a reçu officiellement son grade ce vendredi 16 janvier lors d’une cérémonie solennelle à Cotonou, en présence de plusieurs ministres, présidents d’institutions et responsables du haut commandement des forces de défense et de sécurité du Bénin.

Cette promotion fait suite à une décision du conseil des ministres du 26 décembre 2025, sous la présidence de Patrice Talon.
M. M.

16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




