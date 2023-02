Bpifrance et ARISE IIP ensemble pour la transformation des matières agricoles

Le groupe ARISE IIP, partenaire de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a signé mercredi 15 février 2023 avec Bpifrance, un accord de partenariat. L’accord signé vise à favoriser les projets de transformation des matières agricoles et de co-industrialisation à l’échelle panafricaine.

Bpifrance et Arise IIP désormais partenaires. Les deux structures ont signé mercredi 15 février 2023, un accord de partenariat. L’accord signé selon le communiqué de presse publié au terme de la cérémonie de signature vise à développer des projets communs de co-industrialisation et de faciliter la connexion des écosystèmes d’affaires entre l’Afrique et la France, en relation notamment l’ensemble des bureaux de Bpifrance sur le continent. A travers le protocole d’accord, Bpifrance et Arise IIP entendent travailler de façon conjointe pour « identifier et soutenir les potentiels de leurs écosystèmes respectifs et dynamiser les échanges commerciaux, avec un objectif de développement durable ». Il s’agira de créer et d’animer une communauté de PME-ETI industrielles africaines et françaises souhaitant s’implanter dans les zones économiques spéciales (ZES). L’accord signé vise particulièrement à mobiliser des entreprises agricoles et agroalimentaires industrielles ; faciliter les programmes de financement bilatéraux ; étudier la possibilité d’investissements conjoints. « Bpifrance et Arise IIP profiteront également de leurs expériences respectives et collaboreront sur des opportunités potentielles de missions d’affaires, de mise en réseau qualifiées, de soutien à la création d’écosystèmes favorables à l’entrepreneuriat, et à l’investissement, notamment via la plateforme Euroquity créée par Bpifrance pour mettre en relation les entreprises et porteurs de projet avec des partenaires, en particulier des investisseurs », précise le communiqué de presse.

A propos de Bpifrance

« Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis ».

