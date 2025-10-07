Bouama Natchimdjabo, championne d’Afrique de kickboxing

L’athlète béninoise, Bouama Natchimdjabo, a remporté le titre de championne d’Afrique dans la catégorie des plus de 70 Kg, lors des Championnats d’Afrique de kickboxing. La compétition s’est déroulée le 4 octobre dernier en Egypte.

L’athlète vedette est l’une des meilleures Béninoises connue pour sa détermination. Plusieurs fois médaillée, elle s’est lancée dans le kickboxing il y a moins de 3 ans ; et déjà, elle enregistre des résultats très impressionnants. Son succès est un exemple inspirant pour les jeunes filles et femmes qui souhaitent se lancer dans le sport et dans les arts martiaux en particulier.

Quelques titres

Bouama a commencé le taekwondo en 2014. Elle a remporté plusieurs médailles internationales, notamment :

– Médaille d’or à l’Open international BS de l’amitié en Côte d’Ivoire en 2021 ;

– Médaille de bronze au G2 du Niger en 2022 ;

– Médaille d’argent au Nigeria en 2022 ;

– Médaille d’argent au Watwil open en Suisse en 2022 ;

– Médaille d’argent à l’Open de Liège en Belgique en 2023.

