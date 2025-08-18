Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank Transnational Incorporated

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank, confirme la signature d’un accord d’achat entre le groupe Nedbank Ltd. et Bosquet Investments Ltd., le véhicule d’investissement privé d’Alain Nkontchou, pour l’acquisition d’une participation de 21,22 % dans ETI. Cette transaction reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Enko Capital Management LLP a agi en tant que conseiller principal pour cette transaction, tandis qu’Absa Bank Limited (via sa division Corporate and Investment Banking) a été désignée comme co-conseiller financier.

La vente fait suite à la décision de Nedbank de réorienter sa stratégie vers ses marchés clés en Afrique australe et orientale, où le groupe possède et contrôle des entreprises.

Alain Nkontchou a exprimé son enthousiasme à propos de cette évolution : “Je suis très heureux d’être arrivé à cette étape avec le Groupe Ecobank, et je me réjouis de continuer à soutenir cette institution dans la réalisation de ses objectifs stratégiques de croissance, de transformation et de rendement. Je suis convaincu qu’ensemble, nous saurons saisir les opportunités à venir et conduire l’organisation vers une nouvelle ère de succès durable.”

Jeremy Awori, directeur général, Groupe Ecobank a commenté : “ Nous sommes ravis d’accueillir Bosquet Investments en tant qu’actionnaire significatif d’ETI. Cette étape importante reflète un engagement profond et durable envers la croissance et le succès de notre Groupe. Cet investissement constitue un vote de confiance fort dans notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendement (GTR), dans nos performances et dans nos équipes.”

Il a ajouté “Ayant fait partie du parcours de la banque pendant de nombreuses années, d’abord en tant que membre du Conseil d’administration d’ETI, puis en tant que Président du Conseil, Alain a fait preuve d’un engagement indéfectible, d’une vision stratégique et d’un leadership qui ont largement contribué aux succès de la banque, la menant vers une ère de rentabilité.”

“Je lui suis reconnaissant pour sa confiance renouvelée et son partenariat, et je me réjouis de poursuivre ensemble une vision commune de croissance, d’innovation et d’excellence. Je saisis également cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à Nedbank pour 17 années de partenariat constructif. Ils demeurent un partenaire commercial précieux pour Ecobank. » a conclu M. Awori.

À propos du Groupe Ecobank (également ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com.

A propos de Bosquet Investments Ltd.

Bosquet Investments Ltd. est le véhicule d’investissement privé d’Alain Nkontchou. Il a été membre du Conseil d’administration d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) depuis 2014 et Président du Conseil d’ETI de 2020 à 2024. Par ailleurs, Alain Nkontchou est le cofondateur et associé partenaire d’Enko Capital, un groupe de gestion d’actifs panafricain créé en 2008 avec son frère Cyrille Nkontchou. Le groupe gère des fonds d’investissement alternatifs et traditionnels à travers l’Afrique et dispose d’actifs sous gestion d’environ 1,2 milliard USD.

