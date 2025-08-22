Bosè Alao, la veuve de Razack Omotoyossi

Décédé à l’âge de 39 ans et inhumé ce 21 août 2025, Razack Omotoyossi, l’ex attaquant vedette des Ecureuils, laisse une veuve et quatre enfants. Qui est Bosè Alao Omotoyossi, l’actrice devenue veuve de l’ex international béninois ?

Agée de 40 ans, Bosè Alao est une figure bien connue du cinéma nigérian. Actrice à Nollywood, elle a joué dans plusieurs films. Elle est connue pour Wrong Romance (2022), Basket Case (2019) et Apeka (2021).

Mais derrière la lumière, il y a aussi une femme, une mère. Elle partageait la vie de Razack Omotoyossi.

Le couple s’était marié jeune. Très vite, Bosè avait mis sa carrière entre parenthèses. Elle a choisi de se consacrer à son foyer. Bosè et Razack ont vécu des tensions, une séparation, puis une reconnection.

Devenue veuve le 19 août, Bosè va devoir élever seule les quatre enfants qu’elle a eus avec la légende du football béninois, Omotoyossi.

22 août 2025