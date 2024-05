Borussia Dortmund vs Real Madrid : qui remportera la finale de la Ligue des champions ?

La réponse à la principale question de la saison européenne sera connue le 1ᵉʳ juin au stade de Wembley. Nous sommes convaincus que notre aperçu de la finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid vous aidera à faire les bons pronostics avec les meilleures cotes de 1xBet. N’oubliez pas le jeu responsable et misez en utilisant le lien !

Le Borussia a surpris le monde entier

Le club de Dortmund a atteint la finale de la C1 européenne pour la troisième fois de son histoire : en 1997, les Bourdons se sont imposés dans le match décisif contre la Juventus sur le score de 3-1, et en 2013, ils ont perdu 1-2 contre le Bayern, et cela s’est passé exactement à Wembley.

Aujourd’hui comme hier, le Borussia est considéré comme l’outsider de la finale. Cependant, le succès actuel de Dortmund semble être une réussite exceptionnelle. Dans les années 1990, le Borussia atteignait régulièrement les finales des coupes d’Europe et a remporté la Ligue des champions après deux titres consécutifs en Bundesliga. Au cours de la dernière décennie, Jürgen Klopp a porté Dortmund au plus haut niveau : l’équipe a atteint la finale de la Ligue des champions après avoir soulevé le Meisterschale à deux reprises et a éliminé le Real en demi-finale grâce aux 4 buts légendaires de Robert Lewandowski.

Le Borussia s’est déjà assuré une participation à la Ligue des champions la saison prochaine, mais il se positionne actuellement à la cinquième place en Bundesliga et il est peu probable qu’il monte plus haut. Mais en Europe, Dortmund s’est transformé comme dans les fameux mèmes : en Allemagne, c’est un chaton, et en Ligue des champions, c’est un lion.

Les victoires du Borussia sont en partie le fruit d’une chance incroyable. L’équipe n’a pas connu le chemin le plus dur lors des éliminatoires - les hommes d’Edin Terzic ont passé le PSV (1-1, 2-0), l’Atlético (1-2, 4-2) et le PSG (1-0, 1-0). Lors de la demi-finale à Paris, les hôtes ont presque démoli les poteaux et les barres transversales de Dortmund, mais n’ont pas réussi à faire trembler les filets adverses.

Cependant, il est impossible de se retrouver en finale uniquement grâce à la chance. Nous devons nous souvenir de la compétence avec laquelle Edin Terzic a structuré le jeu de son équipe et du dévouement avec lequel les joueurs se sont battus sur le terrain, alors que personne n’attendait rien d’eux. Les légendes Mats Hummels et Marco Reus ont perdu la mémorable finale de la Ligue des champions 2013. Le héros du récent quart de finale était Marcel Sabitzer, dont la carrière n’a pas été couronnée de succès au Bayern et à Manchester United. Après une période extrêmement difficile à Manchester United, on a vu Jadon Sancho s’épanouir. Quant au meilleur buteur de Dortmund, Niclas Füllkrug, il jouait il y a deux ans dans la deuxième Bundesliga et ne pouvait que rêver de participer à un tournoi de ce niveau.

En finale, Dortmund ne pourra pas compter sur le soutien frénétique de ses supporters. Mais la troupe d’Edin Terzic se sent à l’aise en tant qu’outsider.

Le Real a l’habitude de faire tomber les Allemands

Le Real participe à sa 15e Coupe des champions et a remporté 8 des 8 finales depuis que le tournoi a été rebaptisé Ligue des champions. Les traditions de victoire font de l’équipe espagnole le favori du match décisif : une victoire du Real est estimée à 1,643, un match nul à 4,415, et une victoire du Borussia à 5,54.

Cette saison, Madrid a affronté avec succès trois adversaires allemands : l’Union dans la poule, le RB Leipzig en huitième de finale et le Bayern en demi-finale. En 2014, Carlo Ancelotti avait mené le Real à un triomphe en Ligue des champions dans un style similaire, les Blancos ayant battu Schalke 04, le Borussia Dortmund et le Bayern aux éliminatoires.

Le parcours actuel de Madrid en Ligue des champions présente de nombreuses similitudes avec les victoires d’il y a deux ans. Le Real a été au bord de l’élimination à plusieurs reprises à chaque étape des barrages, mais à chaque fois, il a héroïquement surmonté les difficultés.

Les Blancos ont passé la quasi-totalité de la saison sans leur gardien principal, Thibaut Courtois, et leur leader défensif Eder Militão. Vinícius et Rodrygo ont mis du temps à s’habituer à leur nouveau rôle dans un système tactique inhabituelle en 4-3-1-2. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, qui aura rendez-vous en finale avec son ancien club, ne brille pas aussi souvent au printemps qu’à l’automne. Mais l’esprit de champion du Real ne disparaît pas : Carlo Ancelotti a créé un microclimat idéal dans l’équipe, et aujourd’hui, chaque joueur peut contribuer à la victoire. Besoin d’exemples ? Joselu a marqué un doublé dans les dernières minutes et est devenu le héros de la demi-finale contre le Bayern, et Andriy Lounine a dignement remplacé Thibaut Courtois et a fait ses preuves lors d’une séance de tirs au but en quart de finale tendu contre Manchester City.

Qui remportera la Ligue des champions ?

