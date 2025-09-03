Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni

La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la présidentielle de 2026 continue de susciter des soutiens.

À Bopa, dans le département du Mono, les jeunes et plusieurs acteurs ont annoncé ce 3 septembre 2025, leur soutien dans les circonscriptions, communes et villages au candidat Romuald Wadagni.

Le professeur Kakpo Mahougnon salue l’élan d’unité qui se forme autour du ministre. Pour lui, cette candidature fédère les énergies et ouvre « la grande porte de l’unité » dans la commune.

Ensemble nous pouvons, affirme le professeur Kakpo, convaincu que la mobilisation autour de Romuald Wadagni dépasse le cadre local pour toucher toute la 18e circonscription, le Mono-Couffo et, plus largement le territoire national.

Selon lui, l’échéance de 2026 doit être celle de la victoire et de l’unité nationale.

