Bonnie Denise Jenkins au cabinet de Bio Tchané

La Sous-secrétaire d’Etat chargée du contrôle des armements et de la sécurité internationale des Etats Unis était au cabinet ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale jeudi 09 mars 2023. La sécurité, c’était le principal sujet de discussion entre Bonnie Denise Jenkins et Abdoulaye Bio Tchané.

Le Bénin veut véritablement faire face aux défis sécuritaires qui s’imposent à lui. Le sujet était au cœur d’une séance d’échanges entre la Sous-secrétaire d’Etat chargée du contrôle des armements et de la sécurité internationale des Etats Unis et le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale. Les ministres Alassane Séïdou de l’intérieur et de la sécurité publique, Alain Nouatin de la défense nationale, et Raphaël Akotègnon de la décentralisation et de la gouvernance locale, ainsi que le chef d’Etat-major général de l’armée béninoise, Fructueux Gbaguidi, et autres responsables de la hiérarchie militaire ont également pris part à la rencontre.

Le Bénin bénéficie depuis quelques années, du soutien du gouvernement américain dans le domaine de la sécurité. L’objectif de la rencontre de ce jeudi, est de renforcer la coopération déjà existante au regard de la menace de groupes armés.

Au terme de la rencontre, la Sous-secrétaire d’Etat chargée du contrôle des armements et de la sécurité internationale a promis œuvrer pour le renforcement de la coopération entre le Bénin et les Etats Unis dans le domaine de la sécurité. Bonnie Denise Jenkins était accompagnée pour la circonstance, de Brian Shukan, ambassadeur des Etats Unis près le Bénin.

10 mars 2023 par