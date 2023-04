Boniface Vignon, nouvel ambassadeur du Bénin au Guatémala

Le nouvel ambassadeur du Bénin près la République du Guatémala, Boniface Vignon a présenté ses lettres de créance au président guatémalien Dr. Alejandro Giammattei, vendredi 14 avril 2023, au Palais national de la Culture.

Boniface Vignon, le nouvel ambassadeur du Bénin près la République du Guatémala et les ambassadeurs du Bangladesh, du Danemark, du Ghana, du Koweït et du Vietnam ont présenté leurs lettres de créances respectives au président de la République du Guatémala. C’est le vendredi 14 avril 2023 au Palais national de la Culture du Guatémala en présence du vice-ministre des Affaires étrangères Shirley Aguilar.

Dr. Alejandro Giammattei, le président de la République du Guatémala s’est engagé à œuvrer au renforcement des relations bilatérales et multilatérales entre le Guatémala et chacun des pays dont les Ambassadeurs respectifs ont présenté leurs lettres de créances.

Le nouvel ambassadeur du Bénin près la République du Guatémala avait été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la République de Cuba.

