Dans le cadre de sa mission de médiation de la CEDEAO en Guinée, l’ancien président de la République, Boni Yayi s’est envolé pour Conakry ce mardi 19 juillet 2022.



La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO et la junte au pouvoir en Guinée ne sont pas encore parvenues à s’entendre sur la durée de la transition.

A l’issue de la 61e session ordinaire, les chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO ont nommé l’ex président béninois pour la médiation de l’organisation sous régionale.

