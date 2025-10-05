Boni Yayi rentre de Paris en compagnie de son probable candidat

Le président Boni Yayi est de retour au pays après un court séjour en France. Il est accompagné de fils Nasser.

Si à sa descente d’avion à l’aéroport de Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou, le leader du parti LD n’a fait aucune déclaration à la presse, de sources indiquées, tout porte à croire que le retour de Nasser au Bénin pourrait avoir un lien avec les élections générales de 2026 où ce dernier comme Rachelle ou Chabi Yayi pourraient briguer un mandat électif.

Nous y reviendrons

