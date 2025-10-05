lundi, 6 octobre 2025 -

Présidentielle de 2026

Boni Yayi rentre de Paris en compagnie de son probable candidat




Le président Boni Yayi est de retour au pays après un court séjour en France. Il est accompagné de fils Nasser.
Si à sa descente d’avion à l’aéroport de Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou, le leader du parti LD n’a fait aucune déclaration à la presse, de sources indiquées, tout porte à croire que le retour de Nasser au Bénin pourrait avoir un lien avec les élections générales de 2026 où ce dernier comme Rachelle ou Chabi Yayi pourraient briguer un mandat électif.

Nous y reviendrons

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

5 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




"Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour son duo


5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus de désignation du duo de candidats du parti d’opposition (…)
Lire la suite

Wadagni promet “un avenir bâti avec et pour la jeunesse”


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sous les ovations de milliers de militants réunis à Parakou, ce samedi (…)
Lire la suite

Voici les deux convictions fortes de Romuald Wadagni


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État, Romuald Wadagni désormais officiellement candidat à (…)
Lire la suite

En images, l’ambiance au stade de Parakou à l’investiture du duo (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la (…)
Lire la suite

En images les temps forts de l’investiture du duo Wadagni Talata


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Voici le programme de l’investiture Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici le programme officiel de la cérémonie d’investiture de Romuald (…)
Lire la suite

Les partis en rempart au duo Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les partis de la mouvance se mobilise autour du duo Wadagni-Talata, (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence pour l’investiture Wadagni–Talata


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Les Démocrates dévoilent leur duo candidat le 11 octobre


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a fixé son Conseil national (…)
Lire la suite

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses (…)
Lire la suite

Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Lire la suite

Paul Hounkpè, candidat des FCBE pour la présidentielle 2026


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ont déjà leur candidat (…)
Lire la suite

Voici les critères de sélection du duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Le parti ‘’ Les Démocrates’’ lance un appel à candidature pour la (…)
Lire la suite

En principe, ce sont les délégués des partis qui sont attendus à Parakou


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Porté en triomphe par la majorité présidentielle pour briguer la (…)
Lire la suite

Isidore Hounhuèdo emballe Zagnanado pour le duo Wadagni-Talata


24 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A la faveur d’une séance de restitution tenue le weekend écoulé à (…)
Lire la suite

Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Daniel EDAH, une candidature qui s’impose à l’opposition


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans un contexte d’incertitude et de tensions internes, l’opposition (…)
Lire la suite




