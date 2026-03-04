Boni Yayi et son fils Chabi abandonnent Les Démocrates

La formation politique Les Démocrates (LD) vient de perdre ses têtes de pont. Le président du parti Boni Yayi et son fils, Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures, viennent de claquer la porte du principal parti de l’opposition.

Coup de tonnerre au sein du parti Les Démocrates. Le président Boni Yayi et son fils Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures, se préparent à rendre leur démission ce mercredi 4 mars 2026.

Les raisons de ces démissions ne sont pas encore connues. Depuis quelques mois, la principale formation politique de l’opposition est en proie à de querelles internes ; lesquelles l’ont fragilisée et entravé sa participation aux élections communales du 11 janvier et la présidentielle de 12 avril prochain.

