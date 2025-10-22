mercredi, 22 octobre 2025 -

1202 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Convocation judiciaire

Boni Yayi et les candidats des Démocrates représentés par leurs avocats




L’ancien président de la République, Boni Yayi, ainsi que le duo de candidats du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, ne se sont pas présentés ce mercredi dans les locaux de la Police judiciaire, où ils étaient convoqués. Ils ont été représentés par leurs avocats.

Ce sont les avocats Me Francis Dako et Me Sadikou Alao, qui se sont rendus, ce mercredi 22 octobre 2025, à la Direction de la Police judiciaire pour répondre à la convocation de leurs clients. Ils y étaient aller pour représenter Boni Yayi, président du parti Les Démocrates et le duo candidat composé de Renaud Agbodjo et Jude Lodjou. La convocation de ces responsables du parti LD, s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours dont les précisions ne sont pas encore révélées. Les deux avocats étaient accompagnés de Alassane Tigri, l’un des vice-présidents du parti.

F. A. A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




8 cybercriminels arrêtés dans un couvent


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre (…)
Lire la suite

Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en (…)
Lire la suite

Prés de 2 millions FCFA arnaqués à des agents Mobile Money pour jouer (…)


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un passionné des jeux de paris sportif a comparu ce jeudi 16 octobre (…)
Lire la suite

16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
Lire la suite

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Lire la suite

Un menuisier condamné pour viol sur mineure


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (…)
Lire la suite

Le procès de Constantin Amoussou reporté au 23 octobre


3 octobre 2025 par Marina Houénou
Le procès de Constantin Amoussou est renvoyé au 23 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par (…)
Lire la suite

Un fugitif béninois arrêté au Nigéria


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement (…)
Lire la suite

Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un robot de déminage


27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être (…)
Lire la suite

Un militaire et un policier poursuivis pour désertion


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
Lire la suite

20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le recrutement de 715 policiers


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires