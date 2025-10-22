Boni Yayi et les candidats des Démocrates représentés par leurs avocats

L’ancien président de la République, Boni Yayi, ainsi que le duo de candidats du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, ne se sont pas présentés ce mercredi dans les locaux de la Police judiciaire, où ils étaient convoqués. Ils ont été représentés par leurs avocats.

Ce sont les avocats Me Francis Dako et Me Sadikou Alao, qui se sont rendus, ce mercredi 22 octobre 2025, à la Direction de la Police judiciaire pour répondre à la convocation de leurs clients. Ils y étaient aller pour représenter Boni Yayi, président du parti Les Démocrates et le duo candidat composé de Renaud Agbodjo et Jude Lodjou. La convocation de ces responsables du parti LD, s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours dont les précisions ne sont pas encore révélées. Les deux avocats étaient accompagnés de Alassane Tigri, l’un des vice-présidents du parti.

