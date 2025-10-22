Boni Yayi et le duo candidat des Démocrates convoqués à la Police judiciaire

1074 visites en ce moment
Trois figures de l’opposition sont attendues ce mercredi 22 octobre 2025 dans les locaux de la police à Cotonou}.}
Le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, ainsi que le duo candidat du parti à la présidentielle de 2026, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, sont convoqués à la Police judiciaire.
Les trois personnalités sont attendues ce mercredi 22 octobre 2025.
L'information a été rendue publique dans la soirée du mardi 21 octobre par Guy Mitokopè, un membre du parti Les Démocrates.