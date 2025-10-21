mardi, 21 octobre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Enseignement supérieur au Bénin

Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant poursuivre leurs études dans les Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) peuvent (…)  
Lire la suite
Eliminatoires/CAN féminine 2026

Le Bénin défie le Nigéria mardi prochain


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les redoutables Super Falcons du Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN Féminine 2026. Le 28 octobre (…)  
Lire la suite
Football

Le Bénin accueille le Championnat féminin U20 de l’UFOA-B


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme du football féminin. Du 3 au 10 novembre 2025, le pays accueillera la 2ᵉ édition du Championnat féminin U20 de l’UFOA-B (Union des (…)  
Lire la suite
Afrique de l’Ouest

« SecFin Africa » pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le projet « SecFin Africa », destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a été lancé, vendredi 17 octobre 2025, à (…)  
Lire la suite
Sécurité dans le Couffo

8 cybercriminels arrêtés dans un couvent


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah , Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre 2025, 8 individus en plein rituel dans un couvent à Kpodavé pour des faits présumés de cybercriminalité. (…)  
Lire la suite
État de droit

Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en date du mardi 21 octobre, le président Boni Yayi, le duo candidat du parti, Renaud Agbodjo et Jude (…)  
Lire la suite
Climat et développement durable

Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique 2025. En prélude à cet évènement, une conférence presse organisée ce mardi 21 octobre 2025 en (…)  
Lire la suite

Amnesty International outille les journalistes sur les droits humains (…)


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche d’une nouvelle période électorale, Amnesty International (…)
Lire la suite

ePass, l’accès au passeport pour les Béninois de l’étranger


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’effectuer en (…)
Lire la suite

Le Zayed Sustainability Prize dévoile les finalistes 2026


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Zayed Sustainability Prize, récompense pionnière des Émirats arabes (…)
Lire la suite

Le Bénin gagne une place au Classement FIFA


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a publié, (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

« Le parrainage reste un droit individuel, mais encadré » (O. Alladatin)


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Orden Alladatin, président de la Commission des lois à (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

Voici la liste des admissibles convoqués pour la visite médicale


21 octobre 2025 par Marc Mensah
95 candidats ont été déclarés admis au concours direct de recrutement (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, (…)
Lire la suite

ARREC 2025 : Cotonou devient le carrefour de la régulation énergétique


20 octobre 2025 par La Rédaction
Le Président de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de (…)
Lire la suite

Mali : la crise de l’or pourrait coûter très cher à Goïta


20 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La production malienne d’or a plongé entre août 2024 et août 2025. En (…)
Lire la suite

Le gardien d’un magasin tué par des cambrioleurs


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le magasin MAD SARL à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi a été (…)
Lire la suite

SM. Le Roi adresse ses félicitations à la sélection marocaine


20 octobre 2025 par Marc Mensah
À l’issue de la Coupe du Monde U-20 de football organisée au Chili, la (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Voir

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Voir

ERSUMA célèbre 32 ans de l’OHADA


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée (…)
Lire la suite

La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague (…)
Lire la suite

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, (…)
Lire la suite

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec (…)
Lire la suite

L’examen du recours des Démocrates repoussé au jeudi


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Saisi d’un recours en contestation de la décision du Tribunal portant (…)
Lire la suite

AREA-ALAFIA créée pour une retraite active et épanouie au Bénin


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après le premier Salon des séniors, creuset d’échanges destiné (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite

4 milliards FCFA pour 150.000 ménages vulnérables via GBESSOKÊ


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

Le Maroc sacré champion du monde U20


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire sportive. Les jeunes (…)
Lire la suite

Décès d’une ancienne députée et ex ministre


19 octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancienne députée et ministre Ramatou Baba Moussa est décédée à (…)
Lire la suite




