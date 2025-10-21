Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Enseignement supérieur au Bénin
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant poursuivre leurs études dans les Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) peuvent (…)
Eliminatoires/CAN féminine 2026
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les redoutables Super Falcons du Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN Féminine 2026.
Le 28 octobre (…)
Football
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme du football féminin. Du 3 au 10 novembre 2025, le pays accueillera la 2ᵉ édition du Championnat féminin U20 de l’UFOA-B (Union des (…)
Afrique de l’Ouest
21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le projet « SecFin Africa », destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a été lancé, vendredi 17 octobre 2025, à (…)
Sécurité dans le Couffo
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah ,
Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre 2025, 8 individus en plein rituel dans un couvent à Kpodavé pour des faits présumés de cybercriminalité. (…)
État de droit
21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en date du mardi 21 octobre, le président Boni Yayi, le duo candidat du parti, Renaud Agbodjo et Jude (…)
Climat et développement durable
21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique 2025. En prélude à cet évènement, une conférence presse organisée ce mardi 21 octobre 2025 en (…)
21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À l’approche d’une nouvelle période électorale, Amnesty International (…)
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’effectuer en (…)
21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Zayed Sustainability Prize, récompense pionnière des Émirats arabes (…)
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a publié, (…)
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le député Orden Alladatin, président de la Commission des lois à (…)
21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
21 octobre 2025 par Marc Mensah
95 candidats ont été déclarés admis au concours direct de recrutement (…)
