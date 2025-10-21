Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Enseignement supérieur au Bénin Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES

21 octobre 2025 par ,

À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant poursuivre leurs études dans les Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) peuvent (…)

Eliminatoires/CAN féminine 2026 Le Bénin défie le Nigéria mardi prochain

21 octobre 2025 par ,

Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les redoutables Super Falcons du Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN Féminine 2026. Le 28 octobre (…)

Football Le Bénin accueille le Championnat féminin U20 de l’UFOA-B

21 octobre 2025 par ,

Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme du football féminin. Du 3 au 10 novembre 2025, le pays accueillera la 2ᵉ édition du Championnat féminin U20 de l’UFOA-B (Union des (…)

Afrique de l’Ouest « SecFin Africa » pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le (…)

21 octobre 2025 par ,

Le projet « SecFin Africa », destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a été lancé, vendredi 17 octobre 2025, à (…)

Sécurité dans le Couffo 8 cybercriminels arrêtés dans un couvent

21 octobre 2025 par , ,

Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre 2025, 8 individus en plein rituel dans un couvent à Kpodavé pour des faits présumés de cybercriminalité. (…)

État de droit Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire

21 octobre 2025 par

Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en date du mardi 21 octobre, le président Boni Yayi, le duo candidat du parti, Renaud Agbodjo et Jude (…)

