Boni Yayi de retour à Cotonou après un aller-retour à Lomé

Aperçu ce matin à Lomé, alors même qu’il venait de reporter le Conseil national de son parti prévu pour ce week-end, le président Boni est de retour à Cotonou en compagnie de Nasser son fils.

Alors que le parti LD devait poursuivre le processus de désignation de son duo de candidats, Yayi Boni, figure centrale du parti, a été aperçu ce matin à Lomé,

Ce déplacement soudain alimente toutes les spéculations. De sources concordantes, on apprend que l’ancien président de la Republique a eu des entretiens avec des opposants et surtout un influent homme d’affaires afin que celui-ci puisse peser de tout son poids pour ramener la paix au sein des LD en proie à des dissensions internes.

Nous y reviendrons

12 octobre 2025 par