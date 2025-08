Boeing et Airbus prisés lors des voyages en 2024

L’Association du transport aérien international (IATA) a publié la dernière édition du rapport annuel sur les statistiques du transport aérien mondial (WATS). Selon ce dernier rapport, les avions monocouloirs de Boeing et Airbus figurent parmi les plus utilisés en 2024.

Boeing et Airbus en tête de classement des avions les plus utilisés en 2024 pour les voyages. Selon le dernier rapport de l’Association du transport aérien international, les Boeing 737 (toutes variantes confondues) ont effectué 10 millions de vols, représentant 2,4 trillions de sièges-kilomètres disponibles (ASK). Ils sont suivis par les Airbus A320 avec 7,9 millions de vols et 1,7 trillion d’ASK, puis les Airbus A321 avec 3,4 millions de vols et 1,1 trillion d’ASK, détaille le rapport.

Le rapport de l’IATA est mis à jour chaque année à partir des données de plus de 240 compagnies aériennes internationales, la base de données WATS fournit un aperçu complet des indicateurs aériens liés à la demande, à l’offre et à la performance. Le rapport inclut une ventilation détaillée de la demande de trafic passagers et fret programmé, de la capacité passagers et fret programmée, une vue d’ensemble de la flotte mondiale d’avions commerciaux, ainsi que les liaisons aéroportuaires les plus fréquentées.

Le rapport selon un communiqué de presse publié ce lundi 04 août 2025, fournit également des informations sur la santé financière du secteur, avec des données détaillées sur les coûts d’exploitation, les revenus, l’utilisation des avions et le nombre d’employés des compagnies aériennes.

4 août 2025 par ,