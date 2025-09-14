dimanche, 14 septembre 2025 -

Insécurité en Afrique de l’Ouest

Blaise Ahouantchédé indique la voie pour contrer la menace terroriste au Bénin




Face à la menace terroriste au Bénin depuis quelques années, l’expert financier international, Blaise Ahouantchédé a exposé au cours de l’émission Entretien du dimanche de Eden TV ce 14 septembre 2025, une approche qui permettra de mieux contrer le phénomène.

« On ne peut plus concevoir le développement sans la sécurité. Ça doit faire partir des volets dont il faudra tenir compte et se donner les moyens pour financer », c’est ce qu’a souligné l’expert financier international, Blaise Ahouantchédé, dimanche 14 septembre 2025, sur Eden TV.

Pour lui, « la paix a un prix », et la lutte contre le terrorisme doit se faire sous trois angles à savoir, les moyens de financement, l’intégration régionale, et le développement.

Pour relever un défi sécuritaire comme le terrorisme a-t-il indiqué, il faudra se donner les moyens de financement ; doter l’armée des moyens logistiques, mais aussi des moyens de renseignements, et travailler avec les populations, les sensibiliser en renforçant la veille sécuritaire.

Le second angle important selon l’ex directeur général de GIM-UEMOA, est de travailler avec les pays voisins. « Quand on est dans un pays, il faut regarder les frontières - échanges de renseignements, d’informations - pour s’assurer des points périodiques afin d’apprécier l’état de l’évolution au niveau des frontières », a-t-il conseillé.

Le troisième angle d’après les analyses de l’expert financier international, est relatif au développement, mettre les jeunes au travail en multipliant les zones franches industrielles.

Pour ce qui concerne le Nord-Bénin, considéré comme terreau des groupes armés, il faudra selon Blaise Ahouantchédé, une politique de développement, créer de l’emploi et mettre les jeunes au travail. « Quand le jeune travaille et gagne de l’argent, il sera très difficile de le contraindre. C’est à cause des questions de chômage et d’emploi qu’on arrive à les convaincre », a fait observer l’expert qui nourrit le rêve d’un Bénin où tous les Béninois en âge de travailler ont leur gagne-pain.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Forces de défense et de sécurité en poste dans le cadre de l’opération Mirador, parviennent à, prendre le contrôle des zones à risques. Plusieurs assaillants ont été neutralisés ces dernières semaines, et des équipements de guerre saisis.

F. A. A.

14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




